Οι ρωσικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέλαβαν δύο οικισμούς στην περιφέρεια Ντονέτσκ, στην ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με ενημέρωση του υπουργείου Άμυνας στη Μόσχα. Το Κίεβο δεν επιβεβαίωσε τον ισχυρισμό, με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να δηλώνει αντίθετα ότι υπάρχει πρόοδος στην αντεπίθεση των ουκρανικών δυνάμεων κοντά στη Ντομπροπίλια.

Όπως αναφέρει η Μόσχα, οι ρωσικές δυνάμεις ελέγχουν πλέον τις κοινότητες Σαντριχολόβε και Ζαρίτσνε, βορειοανατολικά του Σλοβιάνσκ. Ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Αντρέι Μπελαούσοφ συνεχάρη δημόσια τη μονάδα που κατέλαβε το Ζαρίτσνε (παλαιότερα γνωστό ως Κίροβσκ). Βίντεο που δημοσιοποιήθηκε από το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δείχνει στρατιώτες να υψώνουν ρωσική σημαία στο Σαντριχολόβε.

Shandryholove sob controle russo 🇷🇺



A 3ª Divisão de Fuzileiros Motorizados divulgou novas imagens da captura de Shandryholove, vilarejo localizado ao norte de Lyman. pic.twitter.com/Eh3ClFVtma September 29, 2025

Η Μόσχα συνεχίζει την προέλασή της σε ανατολική και νότια Ουκρανία, ανακοινώνοντας σχεδόν καθημερινά καταλήψεις νέων κοινοτήτων, χωρίς όμως να δίνει στοιχεία για τις δικές της απώλειες. Ουκρανοί αξιωματούχοι και στρατιωτικοί αναλυτές υποστηρίζουν ότι οι ρωσικές απώλειες είναι μεγάλες.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του τη Δευτέρα, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η ουκρανική αντεπίθεση συνεχίζεται στα περίχωρα της Ντομπροπίλια, κοντά στον στρατηγικό κόμβο του Ποκρόβσκ, και πως έχει ανακτηθεί ο έλεγχος σε έκταση περίπου 175 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Αναγνώρισε ωστόσο ότι η κατάσταση παραμένει «δύσκολη» στο Κουπιάνσκ στη βορειοανατολική περιφέρεια του Χαρκόβου, καθώς και σε τμήματα των περιφερειών Ντονέτσκ και Ντνιπροπετρόφσκ, διαβεβαιώνοντας πως «οι Ουκρανοί στρατιώτες κάνουν ό,τι μπορούν για να υπερασπιστούν τις θέσεις τους».

In Europe, our challenges are shared, and we must respond together. Sanctions against Russia are important – we expect the 19th package. We also need support for our defense and for building common defense tools – we need a joint defense of Europe’s eastern flank against Russian… pic.twitter.com/D5N6iyRUuS September 29, 2025

protothema.gr