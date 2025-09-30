Το Κατάρ ανακοίνωσε ότι την Τρίτη θα έχει επαφές με εκπροσώπους της Χαμάς και με την Τουρκία, με αντικείμενο τη συζήτηση γύρω από το σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για τη Γάζα.

«Σήμερα θα πραγματοποιηθεί και άλλη συνάντηση, στην οποία θα συμμετάσχει και η τουρκική πλευρά, με την διαπραγματευτική αντιπροσωπεία [της Χαμάς]», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Ματζέντ αλ-Ανσάρι σε συνέντευξη Τύπου.

Την ίδια στιγμή, παλαιστινιακή πηγή κοντά στη Χαμάς αναφέρει ότι η οργάνωση εξετάζει την πρόταση του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

«Η Χαμάς έχει ξεκινήσει μια σειρά διαβουλεύσεων με την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της, τόσο εντός της Παλαιστίνης όσο και στο εξωτερικό», δήλωσε η πηγή στο AFP υπό τον όρο της ανωνυμίας.

«Οι συζητήσεις ενδέχεται να διαρκέσουν αρκετές ημέρες λόγω της πολυπλοκότητας της επικοινωνίας μεταξύ των μελών της ηγεσίας και των κινημάτων, ειδικά μετά την ισραηλινή επιθετικότητα στη Ντόχα», πρόσθεσε η πηγή.

Πηγή που πρόσκειται στη Χαμάς δήλωσε, στο μεταξύ, στο Reuters ότι το σχέδιο «είναι εντελώς μεροληπτικό υπέρ του Ισραήλ» και θέτει «αδύνατους όρους» που έχουν στόχο την εξάρθρωση της οργάνωσης.

«Αυτό που πρότεινε ο Τραμπ είναι η πλήρης υιοθέτηση όλων των ισραηλινών όρων, οι οποίοι δεν εγγυώνται νόμιμα δικαιώματα για τον παλαιστινιακό λαό ή τους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας», πρόσθεσε ο ίδιος.

Προς το παρόν δεν είναι ξεκάθαρο πώς θα απαντήσει η Χαμάς, καθώς ενδεχόμενη πλήρης απόρριψη του σχεδίου θα τη φέρει αντιμέτωπη με τις αραβικές και μουσουλμανικές χώρες οι οποίες ήδη έχουν εκφράσει την υποστήριξή τους προς αυτό.

Οι ισραηλινές δυνάμεις προωθούνται στην πόλη της Γάζας

Κάποιοι Παλαιστίνιοι εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για το σχέδιο, λέγοντας ότι θα σταματήσει τους βομβαρδισμούς και τους θανάτους, αλλά αναρωτήθηκαν αν θα τερματίσει πραγματικά τον έλεγχο του Ισραήλ επί της Γάζας.

«Θέλουμε να σταματήσει ο πόλεμος αλλά θέλουμε ο στρατός κατοχής που σκότωσε δεκάδες χιλιάδες από εμάς να φύγει και να μας αφήσει ήσυχους», δήλωσε ο Σάλαχ Αμπού Αμρ, 60 ετών, πατέρας έξι παιδιών από την πόλη της Γάζας.

«Ελπίζουμε το σχέδιο να τερματίσει τον πόλεμο αλλά δεν είμαστε σίγουροι ότι θα το κάνει, δεν μπορούμε να εμπιστευθούμε ούτε τον Τραμπ ούτε τον Νετανιάχου».

Στο μεταξύ οι ισραηλινές δυνάμεις προωθούνται βαθύτερα στην πόλη της Γάζας και έχουν φτάσει στο κέντρο της πόλης, την οποία ο Νετανιάχου έχει χαρακτηρίσει τελευταίο προπύργιο της Χαμάς.

Επίσης το Ισραήλ έχει εντείνει τους βομβαρδισμούς του εναντίον κατοικημένων περιοχών, αναγκάζοντας ακόμη περισσότερες οικογένειες να εγκαταλείψουν την πόλη.

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ο ισραηλινός στρατός πυροδότησε όχημα γεμάτο με εκρηκτικά στο δυτικό τμήμα της πόλης της Γάζας, δήλωσαν γιατροί, ενώ εννέα άνθρωποι – ανάμεσά τους μία μητέρα και πέντε από τα παιδιά της—σκοτώθηκαν σε δύο ξεχωριστές επιθέσεις στη Ντέιρ αλ Μπάλα και τη Χαν Γιούνις στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα.

