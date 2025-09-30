Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, απέρριψε κατηγορηματικά ότι έχει αποδεχθεί τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους, τονίζοντας πως ο ισραηλινός στρατός «θα παραμείνει στο μεγαλύτερο μέρος της Λωρίδας της Γάζας». Οι δηλώσεις του έγιναν σε βίντεο που ανήρτησε σήμερα στο Telegram, μία ημέρα μετά την παρουσίαση του ειρηνευτικού σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

«Σε καμία περίπτωση, και αυτό δεν αναφέρεται στη συμφωνία», ανέφερε, απαντώντας σε ερώτηση αν αποδέχθηκε τη λύση δύο κρατών. «Είμαστε σταθερά αντίθετοι σε ένα παλαιστινιακό κράτος», πρόσθεσε.

Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα προβλέπει ότι «ενδέχεται να δημιουργηθούν οι συνθήκες για μια αξιόπιστη πορεία προς την αυτοδιάθεση και τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους». Ωστόσο, ο Νετανιάχου επανέλαβε πως η ισραηλινή παρουσία στη Γάζα θα συνεχιστεί μέχρι την επιστροφή όλων των ομήρων, «ζωντανών και με καλή υγεία».

Απαντώντας σε όσους ζητούν αποδοχή των όρων της Χαμάς, δήλωσε: «Όχι, αυτό δεν θα γίνει. Ο Τσαχάλ δεν θα αποσυρθεί για να ενισχυθεί η Χαμάς και να ελέγχει τη Λωρίδα».

Οι τοποθετήσεις αυτές έρχονται μία ημέρα αφότου ο Νετανιάχου είχε εκφράσει δημόσια τη στήριξή του στο σχέδιο Τραμπ, το οποίο προβλέπει την ανάπτυξη «διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης» στη Γάζα μετά από πιθανή ισραηλινή αποχώρηση.

protothema.gr