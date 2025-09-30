Το ιταλικό Πολεμικό Ναυτικό ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει να συνοδεύει τον διεθνή στολίσκο Global Sumud Flotilla, ο οποίος επιχειρεί να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, μόλις τα σκάφη πλησιάσουν σε απόσταση 150 ναυτικών μιλίων από τις ακτές.

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Ιταλίας, η φρεγάτα που συνοδεύει την αποστολή θα αποχωρήσει στο όριο αυτό, εκδίδοντας δύο προειδοποιήσεις προς τους ακτιβιστές. Η δεύτερη αναμένεται γύρω στις 03:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης (ώρα Κύπρου), όταν ο στολίσκος θα πλησιάσει την καθορισμένη ζώνη.

Ο στολίσκος αποτελείται από περισσότερα από 40 πολιτικά σκάφη που μεταφέρουν βουλευτές, δικηγόρους και ακτιβιστές, ανάμεσά τους και η Σουηδέζα Γκρέτα Τούνμπεργκ. Στόχος της αποστολής είναι να σπάσει τον ισραηλινό αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας.

Η Ιταλία έχει καλέσει τους ακτιβιστές να μην προσεγγίσουν τις ακτές, τονίζοντας ότι η συνέχιση του ταξιδιού μπορεί να οδηγήσει σε «διπλωματικό επεισόδιο» με το Ισραήλ. Παράλληλα, ο υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο απηύθυνε «τελευταία έκκληση» στα μέλη του στολίσκου να δεχθούν τη λύση μεταφοράς βοήθειας μέσω Κύπρου, προκειμένου να αποφευχθεί σύγκρουση με τις ισραηλινές δυνάμεις.

EXPOSED: Official Hamas documents found in the Gaza Strip – now revealed for the first time – prove Hamas’ direct involvement in the funding and execution of the “Sumud” flotilla to Gaza



Hamas documents that were discovered in the Gaza Strip, and are being revealed for the first… pic.twitter.com/arcbcqh2Kx — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) September 30, 2025

Η εκπρόσωπος της αποστολής, Μαρία Έλενα Ντέλια, δήλωσε ότι οι ακτιβιστές δεν σκοπεύουν να λάβουν υπόψη τις προειδοποιήσεις. Πρόσθεσε ότι προετοιμάζονται για πιθανή επίθεση, κατηγορώντας το Ισραήλ ότι σχεδιάζει νέα αναχαίτιση, μετά τα πλήγματα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Ελλάδας την περασμένη εβδομάδα.

Το Ισραήλ δεν απάντησε στις κατηγορίες, αλλά έχει ξεκαθαρίσει ότι θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα για να εμποδίσει τα σκάφη να φτάσουν στη Γάζα, υποστηρίζοντας ότι ο αποκλεισμός είναι νόμιμος στο πλαίσιο του πολέμου κατά της Χαμάς.

Την ίδια στιγμή, το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών εξαπέλυσε αιχμές κατά του στολίσκου, κατηγορώντας τον ότι σχετίζεται με τη Χαμάς και τη Χεζμπολάχ. Δημοσίευσε μάλιστα έγγραφα που, όπως υποστηρίζει, αποδεικνύουν άμεση συμμετοχή της Χαμάς στη χρηματοδότηση και στην οργάνωση της αποστολής.

An organizer of Hamas’ Flotilla is Hezbollah fanboy, Thiago Ávila.



Hamas’ Flotilla rejected all proposed compromise, including from the Pope.



This isn’t about aid, they don’t care for civilians. It’s all about provocation.



The rest of us try converge on President Trump’s… pic.twitter.com/Eb7ZCsd07c — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) September 30, 2025

Σε νεότερη ανάρτηση, το ΥΠΕΞ του Ισραήλ κατηγόρησε τον ακτιβιστή Τιάγκο Άβιλα για σχέσεις με τη Χεζμπολάχ, χαρακτηρίζοντας τον στόλο «πρόκληση» και όχι ανθρωπιστική αποστολή.

Protothema.gr