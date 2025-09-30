Σοκ προκαλεί στη Σκωτία η υπόθεση αυτοκτονίας 23χρονου φοιτητή, ο οποίος έδωσε τέλος στη ζωή του μετά από λανθασμένη ενημέρωση του Πανεπιστημίου της Γλασκώβης ότι δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις για να αποφοιτήσει.

Ο Έιθαν Σκοτ Μπράουν, τελειόφοιτος Γεωγραφίας, επρόκειτο να αποφοιτήσει τον Δεκέμβριο του 2024. Τον Σεπτέμβριο, ωστόσο, το πανεπιστήμιο τον ενημέρωσε ότι δεν είχε λάβει βαθμό σε μάθημα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ολοκληρώσει τις σπουδές του. Η πληροφορία αποδείχθηκε αργότερα εσφαλμένη.

Ο 23χρονος αυτοκτόνησε στις 13 Δεκεμβρίου, την ημέρα που είχε προγραμματιστεί η τελετή αποφοίτησης. Η μητέρα του, Τρέισι, τον βρήκε νεκρό στο δωμάτιό του. Όπως αποκαλύφθηκε κατόπιν αιτήματός της για εξηγήσεις, ο Έιθαν είχε στην πραγματικότητα συγκεντρώσει άριστη βαθμολογία και δικαιούνταν να αποφοιτήσει.

Η οικογένεια κατηγορεί το πανεπιστήμιο για «αποτυχία» να εντοπίσει το σφάλμα και ζητά απαντήσεις για το αν έχουν επηρεαστεί και άλλοι φοιτητές. «Ο γιος μου έφυγε πιστεύοντας ότι είχε αποτύχει, ενώ είχε κατακτήσει το πτυχίο του με βαθμό 2:1», δήλωσε η μητέρα του.

Το Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης παραδέχθηκε «τραγικό λάθος» και ανέφερε ότι το περιστατικό ήταν μεμονωμένο. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε αναθεώρηση των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και των προγραμμάτων εκπαίδευσης προσωπικού, ενώ εξέφρασε τα συλλυπητήρια και τη «βαθιά λύπη» του στην οικογένεια.

Η υπόθεση προκαλεί συζητήσεις για την ευθύνη των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων απέναντι στους φοιτητές και για την επάρκεια της ψυχολογικής στήριξης που προσφέρουν.

Protothema.gr