Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, δεν άφησε ασχολίαστη τη γκάφα του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πρόσφατα ισχυρίστηκε ότι έβαλε τέλος σε έναν ανύπαρκτο πόλεμο ανάμεσα στην Αλβανία και το Αζερμπαϊτζάν, μπερδεύοντας την Αλβανία με την Αρμενία.

Στο περιθώριο της συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Κοπεγχάγη, ο Ράμα αστειεύτηκε δημόσια με το περιστατικό, έχοντας «συμμέτοχο» τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν.

«Πρέπει να μας ζητήσεις συγγνώμη γιατί δεν μας έδωσες συγχαρητήρια για την ειρηνευτική συμφωνία που ανακοίνωσε ο Τραμπ ανάμεσα στην Αλβανία και το Αζερμπαϊτζάν», είπε ο Ράμα απευθυνόμενος στον Γάλλο πρόεδρο. Ο Μακρόν ξέσπασε σε γέλια και απάντησε με μια συγγνώμη, με τον Ράμα να σχολιάζει «δεν πειράζει», προκαλώντας γέλια και στους παριστάμενους.

Trump: We settled Aber-baijan and Albania…



He's referring to Azerbaijan and Armenia.

Can we 25th him already? pic.twitter.com/mkT28a06zt — Ron Smith (@Ronxyz00) September 18, 2025

Η γκάφα του Τραμπ είχε γίνει στις 18 Σεπτεμβρίου, στη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ. Τότε, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ είχε αναφέρει ότι κατά τη θητεία του τερματίστηκαν επτά πόλεμοι, ανάμεσά τους και ένας «μεταξύ Αλβανίας και Αζερμπαϊτζάν».

😅Bullseye! Albania’s prime minister trolled Trump to the laughter of colleagues



Edi Rama jokingly demanded an apology from Macron for not congratulating him and Aliyev on “making peace”.



Earlier, the U.S. president repeatedly claimed he had ended the war between Azerbaijan and… pic.twitter.com/VWT0nZV5Yt October 2, 2025

Στην πραγματικότητα, ο Τραμπ αναφερόταν στη σύγκρουση Αρμενίας – Αζερμπαϊτζάν για το Ναγκόρνο-Καραμπάχ. Το καλοκαίρι είχε φιλοξενήσει στον Λευκό Οίκο τους ηγέτες των δύο χωρών, όπου υπεγράφη δέσμευση για ειρήνη, με τον ίδιο να εμφανίζεται εμφανώς ενθουσιασμένος.

protothema.gr