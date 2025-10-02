Η Χαμάς φέρεται έτοιμη να απαντήσει θετικά, ίσως και εντός της ημέρας, στο αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, αλλά με ορισμένες τροποποιήσεις, σύμφωνα με πηγή που παρακολουθεί τις διαπραγματεύσεις και μίλησε στους Times of Israel.

Άραβες μεσολαβητές έχουν πραγματοποιήσει, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, «παραγωγικές» συνομιλίες με την παλαιστινιακή οργάνωση. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει την Τρίτη ότι δίνει στη Χαμάς «τρεις ή τέσσερις ημέρες» για να απαντήσει, προειδοποιώντας πως υπάρχει περιορισμένο περιθώριο για περαιτέρω διαπραγματεύσεις.

Η πηγή σημείωσε ότι η απάντηση της Χαμάς θα είναι μεν θετική, αλλά θα συνοδευτεί από αιτήματα για αρκετές αλλαγές στο ισραηλινό σχέδιο, ανάλογες με εκείνες που ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε πετύχει πριν από τη δημοσιοποίηση του σχεδίου. Το Κατάρ, πρόσθεσε, έχει ήδη έρθει σε επαφή με την Ουάσιγκτον ζητώντας τροποποιήσεις σε ορισμένα σημεία.

Άραβας διπλωμάτης που συμμετέχει στη μεσολάβηση δήλωσε στους Times of Israel ότι η Αίγυπτος και το Κατάρ εξέφρασαν δυσαρέσκεια για τις αλλαγές που οι ΗΠΑ επέτρεψαν στον Νετανιάχου να εισαγάγει την τελευταία στιγμή. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι τροποποιήσεις αυτές περιλαμβάνουν όρους που επιβραδύνουν και περιορίζουν την ισραηλινή αποχώρηση από τη Γάζα, καθώς και ρυθμίσεις για τον αφοπλισμό της Χαμάς, σημείο που θεωρείται «κόκκινη γραμμή» για την παλαιστινιακή οργάνωση.

