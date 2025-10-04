Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χαιρέτισε τη θετική ανταπόκριση της Χαμάς στην πρόταση ειρήνης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η παλαιστινιακή οργάνωση δείχνει πλέον «έτοιμη για την ειρήνη».

«Η Χαμάς απέδειξε, όπως και στο παρελθόν, ότι είναι έτοιμη για την ειρήνη. Ένα παράθυρο ευκαιρίας άνοιξε για μια διαρκή ειρήνη στην περιοχή μας», δήλωσε ο Ερντογάν κατά τη διάρκεια τελετής στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε και στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε την Παρασκευή με τον Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι συζήτησαν εκτενώς το θέμα της Γάζας.

«Είναι υψίστης σημασίας το Ισραήλ να σταματήσει άμεσα τις επιθέσεις του. Δεν πρέπει να επιτραπεί να σβήσουν οι νέες ελπίδες για ειρήνη. Εάν όλα τα μέρη ενεργήσουν υπεύθυνα, είναι δυνατόν να σταματήσει η αιματοχυσία και να επιτευχθεί ειρήνη», υπογράμμισε.

Ο Ερντογάν πρόσθεσε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε «να μην χαθούν άλλες αθώες ζωές και τα παιδιά της Γάζας να μπορέσουν να χαμογελάσουν ξανά».

