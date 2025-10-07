Η πιθανότητα να μην εγκριθεί εγκαίρως ο κρατικός προϋπολογισμός της Γαλλίας για το 2026 εντείνει την ανησυχία στην Ευρώπη, καθώς η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με πολιτική αστάθεια και αυξανόμενες πιέσεις στις αγορές.

Το γαλλικό δεκαετές ομόλογο έχει ανέλθει στο 3,59%, ξεπερνώντας το αντίστοιχο ιταλικό (3,58%), ενώ το δημόσιο χρέος της Γαλλίας ανέρχεται στα 3,4 τρισ. ευρώ, που αντιστοιχεί στο 114% του ΑΕΠ. Υπό το Σύνταγμα, το σχέδιο του προϋπολογισμού έπρεπε να παρουσιαστεί στο υπουργικό συμβούλιο πριν από την πρώτη Τρίτη του Οκτωβρίου και να κατατεθεί στην Εθνοσυνέλευση έως τις 13 Οκτωβρίου, όμως τα χρονοδιαγράμματα αυτά φαίνονται δύσκολο να τηρηθούν.

Παρά την παραίτηση της κυβέρνησης, αναλυτές δεν αποκλείουν την κατάθεση ενός προσχεδίου, καθώς ένα αντίγραφο έχει ήδη αποσταλεί στο Ανώτατο Συμβούλιο Δημοσίων Οικονομικών. Ωστόσο, το επικρατέστερο σενάριο παραμένει η ψήφιση ειδικού νόμου που θα επιτρέψει την προσωρινή είσπραξη φόρων και τη συνέχιση δανεισμού για το κράτος και την Κοινωνική Ασφάλιση, έως ότου εγκριθεί ο νέος προϋπολογισμός.

Επιπτώσεις στην Ευρώπη

Η Γαλλία, μαζί με τη Γερμανία, αποτελεί βασικό πυλώνα της ευρωπαϊκής οικονομικής και πολιτικής αρχιτεκτονικής. Η καθυστέρηση στην έγκριση του προϋπολογισμού θα μπορούσε να οδηγήσει σε παρατεταμένο πολιτικό αδιέξοδο, επηρεάζοντας τη συνοχή και τη λήψη αποφάσεων στην ΕΕ.

Σε περίπτωση μη έγκρισης, η χώρα θα λειτουργεί με προσωρινές δαπάνες, περιορίζοντας τις δημόσιες επενδύσεις, καθυστερώντας μεταρρυθμίσεις και υπονομεύοντας την αξιοπιστία της στις αγορές. Παράλληλα, η Γαλλία θα θεωρηθεί εκτός συμμόρφωσης με τις νέες ευρωπαϊκές δημοσιονομικές οδηγίες, δυσχεραίνοντας τις προσπάθειες της ΕΕ για δημοσιονομική πειθαρχία.

Protothema.gr