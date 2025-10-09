Ένα καλά κρυμμένο μυστικό για περισσότερους από 19 αιώνες αποκαλύφθηκε στο Κολοσσαίο της Ρώμης, ένα υπόγειο πέρασμα VIP που χρησιμοποιούσαν οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες για να μετακινούνται με απόλυτη ασφάλεια.

Το πέρασμα, μήκους 55 μέτρων, είναι σκαμμένο στα θεμέλια του εμβληματικού αμφιθεάτρου και χρονολογείται από τον 1ο έως τον 2ο αιώνα μ.Χ., λίγες δεκαετίες μετά την ολοκλήρωση του Κολοσσαίου τη δεκαετία του 70 μ.Χ.

Μέσω της κρυφής αυτής διαδρομής, οι αυτοκράτορες μπορούσαν να εισέρχονται ή να αποχωρούν διακριτικά από το θεωρείο τους, στους νότιους πάγκους του μνημείου, αποφεύγοντας τον όχλο και πιθανούς κινδύνους.

Το ιστορικό αυτό πέρασμα ανοίγει για πρώτη φορά τις πύλες του στο κοινό, προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία να περπατήσει κανείς στον «δρόμο των αυτοκρατόρων».

Το Κολοσσαίο και η «σήραγγα Κόμμοδου»

Το Κολοσσαίο φιλοξενούσε χιλιάδες θεατές που παρακολουθούσαν μονομάχους να αγωνίζονται μέχρι θανάτου, κυνήγια άγριων ζώων και άλλες αιματηρές δημόσιες εκδηλώσεις. Οι αυτοκράτορες δεν ήταν απλώς θεατές, είχαν και ενεργό ρόλο ως διοργανωτές και διαιτητές, δίνοντας εντολή για τον θάνατο ή την ζωή του μονομάχου με την χαρακτηριστικά κίνηση με τον αντίχειρα προς τα πάνω ή κάτω κατά την προέκταση του χεριού.

Η σήραγγα, γνωστή σήμερα ως «σήραγγα Κόμμοδου», πήρε το όνομά της από τον αυτοκράτορα Κόμμοδο, ο οποίος, παρά το νεαρό της ηλικίας και την περιορισμένη στρατιωτική του εμπειρία, επεδίωκε να εντυπωσιάζει το κοινό με επιδείξεις αρρενωπότητας, καθώς το βιογραφικό του είχε περιορισμένα επιτεύγματα να παρουσιάσει. Ιστορικές πηγές αναφέρουν ότι ο Κόμμοδος προπονήθηκε και πολέμησε ακόμα και με μια στρουθοκάμηλο στην αρένα.

For the first time visitors can walk the passage thought to have allowed emperors to visit gladiators in their gym before sealing their fate — and sneaking out unseen ⬇️ https://t.co/ksTUFmCVza October 8, 2025

Aνοίγει για το κοινό -«Εκεί που περπατούσαν οι αυτοκράτορες»

Η μυστική σήραγγα αποκαλύφθηκε τον 19ο αιώνα, αλλά μόνο τώρα, μετά από πλήρη αποκατάσταση, το κοινό μπορεί να περπατήσει κατά μήκος της, ακολουθώντας τα ίδια βήματα με τους Ρωμαίους αυτοκράτορες.

Οι αρχαιολόγοι έχουν αποκαταστήσει πλήρως τη σήραγγα, διατηρώντας τα μαρμάρινα τοιχώματα και τα ίχνη από τις μεταλλικές πλάκες στήριξης, ενώ διακοσμήσεις με μυθολογικές σκηνές, όπως αυτές του Διονύσου και της Αριάδνης, καθώς και σκηνές από θεάματα της αρένας, εξακολουθούν να κοσμούν την είσοδο. Σήμερα, το κοινό μπορεί να περπατήσει κατά μήκος του υπόγειου περάσματος, ακολουθώντας τα βήματα των αυτοκρατόρων και βιώνοντας την αρχαία αίγλη του Κολοσσαίου.

Κατασκευασμένο υπό την επίβλεψη του αυτοκράτορα Βεσπασιανού το 72 μ.Χ. και ολοκληρωμένο από τον διάδοχό του Τίτο το 80 μ.Χ., το Κολοσσαίο θεωρείται το μεγαλύτερο αρχαίο αμφιθέατρο που κατασκευάστηκε ποτέ.

iefimerida.gr