Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε ότι η Άγκυρα θα παρακολουθεί στενά την εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και θα συνεχίσει να συμβάλλει ενεργά στη διαδικασία, υποστηρίζοντας παράλληλα τη δημιουργία ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), ο Τούρκος πρόεδρος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επίτευξη της εκεχειρίας, σημειώνοντας ότι η Τουρκία συμμετείχε στις συνομιλίες που διεξήχθησαν στο Σαρμ ελ Σέιχ.

Şarm El Şeyh’de yürütülen ve Türkiye olarak bizim de katkı sağladığımız Hamas-İsrail görüşmelerinin Gazze’de ateşkesle sonuçlanmasından büyük memnuniyet duyuyorum.



İsrail hükûmetinin ateşkese teşvik edilmesinde gerekli siyasi iradeyi ortaya koyan ABD Başkanı Sayın Trump başta… October 9, 2025

Ο Ερντογάν ευχαρίστησε τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, «ο οποίος επέδειξε την αναγκαία πολιτική βούληση για να ενθαρρύνει την ισραηλινή κυβέρνηση προς την επίτευξη της εκεχειρίας», καθώς και το Κατάρ και την Αίγυπτο για τη συμβολή τους.

«Εκφράζω μεγάλη ικανοποίηση για το γεγονός ότι οι συνομιλίες μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ στο Σαρμ ελ Σέιχ, στις οποίες η Τουρκία συνέβαλε ενεργά, κατέληξαν σε εκεχειρία στη Γάζα», έγραψε ο Τούρκος πρόεδρος, χωρίς να κάνει αναφορά στον ρόλο του Ισραήλ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Jerusalem Post, το Κατάρ, η Αίγυπτος, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Τουρκία υπέγραψαν τη συμφωνία ως εγγυήτριες χώρες, επιβεβαιώνοντας την πολυεπίπεδη διπλωματική διαμεσολάβηση που οδήγησε στην κατάπαυση του πυρός μετά από μήνες συγκρούσεων.

