Η Σουηδία ανακοίνωσε σήμερα επένδυση ύψους 3,5 δισεκατομμυρίων κορωνών (περίπου 367 εκατ. δολαρίων) για την ανάπτυξη πρόσθετων συστημάτων αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), καθώς οι αρχές κάνουν λόγο για αυξανόμενη απειλή και αλλεπάλληλες παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου.

Ο υπουργός Άμυνας της χώρας τόνισε ότι η ενίσχυση της αεράμυνας αποτελεί προτεραιότητα για την προστασία κρίσιμων υποδομών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων, σε μια περίοδο που οι σκανδιναβικές χώρες αναφέρουν ολοένα και περισσότερα περιστατικά ύποπτων υπερπτήσεων.

«Πρόσφατες παραβιάσεις και θεάσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών υπενθυμίζουν ότι οι απειλές από τον αέρα αποτελούν όλο και μεγαλύτερο μέρος των σύγχρονων πολεμικών επιχειρήσεων. Πρέπει να αμυνθούμε εναντίον αυτού», έγραψε στο X ο υπουργός Άμυνας Πολ Τζόνσον.

Η σκανδικαβική χώρα μέλος του ΝΑΤΟ θα αποκτήσει συστήματα για την κατάρριψη μη επανδρωμένων αεροσκαφών, θα αναπτύξει μη επανδρωμένα καταδιωκτικά αεροσκάφη σε αεροπορικές βάσεις και θα εγκαταστήσει συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου, μεταξύ άλλων μέτρων, πρόσθεσε ο υπουργός.

Ένα κύμα θεάσεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών έχουν προκαλέσει προβλήματα στην ευρωπαϊκή πολιτική αεροπορία, δημιουργώντας ανησυχίες για υβριδικές επιθέσεις με στόχο συμμάχους της Ουκρανίας στην Ευρώπη. Η Ρωσία έχει αρνηθεί ότι έχει ανάμιξη στα επεισόδια αυτά.

