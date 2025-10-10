Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν σχολίασε την απονομή του φετινού Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο απονεμήθηκε στην επικεφαλής της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα Μαρία Κορίνα Ματσάδο, λέγοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «κάνει πολλά για την ειρήνη», χωρίς ωστόσο να τοποθετηθεί εάν άξιζε ή όχι το βραβείο.

«Κάνει πολλά για την ειρήνη», ανέφερε ο Πούτιν, φέρνοντας ως παράδειγμα την κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή που προωθήθηκε υπό αμερικανική μεσολάβηση. Πρόσθεσε όμως ότι «δεν είναι δική του δουλειά» να αποφασίσει για τη νομπελική διάκριση. Ο Ρώσος πρόεδρος σημείωσε ότι, εάν το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα πετύχει, «θα είναι ένα ιστορικό γεγονός».

Αναφερόμενος στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Πούτιν προειδοποίησε ότι η Ρωσία θα ενισχύσει την αεράμυνά της εάν η Ουάσιγκτον αποφασίσει να παραδώσει πυραύλους Τόμαχοκ στην Ουκρανία. Παραδέχθηκε επίσης ότι η Μόσχα βρίσκεται ήδη σε αγώνα πυρηνικών εξοπλισμών με μεγάλες παγκόσμιες δυνάμεις, περιλαμβανομένων των ΗΠΑ.

Σε ερώτηση αν η Ρωσία είναι έτοιμη να προχωρήσει σε δοκιμή πυρηνικών όπλων, ο Πούτιν απάντησε πως υπάρχουν αρκετές χώρες που εξετάζουν αυτή την πιθανότητα, προσθέτοντας ότι και η Μόσχα θα το πράξει εφόσον το κάνουν και άλλες.

naftemporiki.gr