Η πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών, Μελάνια Τραμπ, ανακοίνωσε ότι οκτώ παιδιά από την Ουκρανία επανενώθηκαν με τις οικογένειές τους, έπειτα από διπλωματικές συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Όπως δήλωσε, τον περασμένο Αύγουστο απέστειλε προσωπική επιστολή στον Ρώσο ηγέτη, ζητώντας τη συνεργασία του για την προστασία και την επιστροφή παιδιών που είχαν μεταφερθεί στη Ρωσία. Η επιστολή, σύμφωνα με την ίδια, παραδόθηκε προσωπικά από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Πούτιν στην Αλάσκα.

BREAKING: US First Lady Melania Trump announces President Putin responded to her letter about children impacted by the war in Ukraine.



She announces that eight children have been reunited with their families in the past 24 hours. https://t.co/G8gDzyqv3Q



📺 Sky 501 pic.twitter.com/IgTDMW5M32 October 10, 2025

«Ο πρόεδρος Πούτιν απάντησε στην επιστολή μου και από τότε διατηρούμε ένα ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας σχετικά με την ευημερία αυτών των παιδιών», δήλωσε η Μελάνια Τραμπ. «Συμφωνήσαμε να συνεργαστούμε προς όφελος όλων των ανθρώπων που επηρεάζονται από αυτόν τον πόλεμο».

Η πρώτη κυρία επισήμανε ότι οι συζητήσεις με τη ρωσική πλευρά συνεχίζονται, με στόχο την επιστροφή και άλλων παιδιών που παραμένουν εκτός Ουκρανίας.

Protothema.gr