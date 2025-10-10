Έπειτα από μια εβδομάδα έντονων πολιτικών διεργασιών η Γαλλία απέκτησε τελικά νέο πρωθυπουργό, καθώς το βράδυ της Παρασκευής ανακοινώθηκε ότι την πρωθυπουργία αναλαμβάνει ο προσφάτως παραιτηθείς Σεμπαστιάν Λεκορνί, επιστρέφοντας στο αξίωμα που μόλις είχε εγκαταλείψει, εξέλιξη που φανερώνει το πολιτικό αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει ο Εμανουέλ Μακρόν.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Γαλλίας είχε συγκαλέσει συνάντηση στο Ελιζέ με τους ηγέτες των κομμάτων και των κοινοβουλευτικών ομάδων, χωρίς ωστόσο να προσκαλέσει το LFI και το RN, καθώς σύμφωνα με το προεδρικό περιβάλλον «επιδιώκουν τη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης». Η επικεφαλής της LFI, Ματίλντ Πανό, χαρακτήρισε τον ισχυρισμό «ψέματα», διευκρινίζοντας ότι στόχος τους είναι η καθαίρεση του προέδρου και όχι η διάλυση του κοινοβουλίου, ενώ ο Ζαν Λικ Μελανσόν επανέλαβε το αίτημά του για προεδρικές εκλογές.

Η Μαρίν Λεπέν από το Λε Μαν επέκρινε επίσης τον Μακρόν, δηλώνοντας ότι «δεν μπορεί να κάνει σαν να μην υπάρχει το RN». Η ένταση στη συνάντηση ήταν εμφανής. Οι Οικολόγοι Μαρέν Τοντελιέ και Σιριέλ Σατελέν δήλωσαν «σοκαρισμένες» και εξοργισμένες, διαπιστώνοντας ότι η Αριστερά δεν έχει καμία θέση στη νέα κυβέρνηση, ενώ οι Σοσιαλιστές Ολιβιέ Φορ και Μπορίς Βαγιό εξέφρασαν απογοήτευση για την έλλειψη σαφών δεσμεύσεων, προειδοποιώντας πως δεν θα προσφέρουν «καμία εγγύηση μη λογοκρισίας». Ο Φαμπιέν Ρουσέλ του Κομμουνιστικού Κόμματος τόνισε ότι «η αλλαγή που περιμέναμε δεν ήρθε και δεν μπορούμε να τη δεχτούμε».

Σύμφωνα με τον Figaro το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού Εντουάρ Φιλίπ απείλησε να αποχωρήσει από την επερχόμενη κυβέρνηση, ακόμη και υπό μακρονιστή πρωθυπουργό. Ο ίδιος φέρεται να δυσαρεστήθηκε έντονα με την πρόταση του Μακρόν για καθυστέρηση της μεταρρύθμισης των συντάξεων, την μόνη υποχώρηση που, σύμφωνα με πληροφορίες, ανέφερε ο πρόεδρος στη συνάντηση. Η Αριστερά επιμένει ότι το μέτρο είναι ανεπαρκές και ζητά την πλήρη αναστολή της μεταρρύθμισης.

Παρότι το όνομα του νέου πρωθυπουργού ανακοινώθηκε, το πολιτικό σίριαλ συνεχίζεται. Ο Λεκορνί θα πρέπει τώρα να σχηματίσει κυβέρνηση εν μέσω βαθιών πολιτικών διαιρέσεων και ασφυκτικών προθεσμιών, καθώς ο προϋπολογισμός του 2026 πρέπει να κατατεθεί το αργότερο έως τις 13 Οκτωβρίου ώστε να εγκριθεί πριν από το τέλος του έτους.

protothema.gr