Το Ισραήλ περιμένει με αγωνία την επιστροφή των 20 ζωντανών ομήρων, καθώς και κάποιων από τους 28 που έχασαν τη ζωή τους στη διάρκεια της αιχμαλωσίας τους.

Ποιοι είναι και ποια είναι η ιστορία τους. Τι έχουν περάσει αυτοί και οι οικογένειές τους;

ΓΚΑΛΙ ΚΑΙ ΖΙΒ ΜΠΕΡΜΑΝ, 28

Τα δίδυμα αδέλφια απήχθησαν στο κιμπούτς Κφάρ Άζα.

Λίγο μετά, ο μεγαλύτερος αδελφός τους, Λιράν Μπέρμαν, δήλωσε ότι η ζωή δεν θα είναι ποτέ ξανά η ίδια. «Είχαμε τη ζωή μας πριν από τις 7 Οκτωβρίου και τώρα δεν ξέρουμε τι θα συμβεί στο μέλλον», είπε. «Ακόμα και αν οι αδελφοί μου αφεθούν ελεύθεροι, θα μείνουν σημάδια για όλη τους τη ζωή».

ΕΛΚΑΝΑ ΜΠΟΧΜΠΟΤ 38

Ο Μποχμπότ αιχμαλωτίστηκε στο μουσικό φεστιβάλ Nova. Όπως αποκαλύφθηκε αργότερα, θα μπορούσε να φύγει, αλλά αποφάσισε να μείνει πίσω για να βοηθήσει τους τραυματίες κατά τη διάρκεια των επιθέσεων.

Τον Μάιο εμφανίστηκε σε ένα προπαγανδιστικό βίντεο που δημοσίευσαν οι τρομοκράτες, σε άθλια κατάσταση, λέγοντας ότι οι βομβαρδισμοί θα μπορούσαν να του κοστίσουν τη ζωή και ικέτευε να τον αφήσουν να ξανασμίξει με τη γυναίκα και τον γιο του.

ΝΙΜΡΟΝΤ ΚΟΕΝ, 20

Ο Κοέν ήταν δεκανέας στον ισραηλινό στρατό και φρουρούσε την περιοχή κοντά στο κιμπούτς Νιρίμ όταν η μονάδα του καταλήφθηκε από τρομοκράτες.

Αυτή την εβδομάδα, όταν έγινε γνωστή η είδηση για τις συμφωνίες κατάπαυσης του πυρός, ο πατέρας του είπε ότι ήταν η στιγμή που περίμενε η οικογένεια.

ΑΡΙΕΛ ΚΟΥΝΙΟ ΚΑΙ ΝΤΑΒΙ ΚΟΥΝΙΟ, 28 και 38

Οι δύο αδελφοί απήχθησαν από το κιμπούτς Νιρ Οζ μαζί με τη φίλη του Αριέλ, Αρμπέλ Γεχούντ, η οποία απελευθερώθηκε τον Ιανουάριο, και τη σύζυγο του Ντάβι, Σαρόν αλλά και τις τρίχρονες δίδυμες κόρες τους, Έμα και Γιούλι , οι οποίες απελευθερώθηκαν τον Νοέμβριο του 2023.

Ο πατέρας του Αριέλ και του Νταβίντ, Λουίς Κούνιο έγραψε ένα άρθρο στην ισραηλινή εφημερίδα «Χαάρετζ» στο οποίο περιγράφει λεπτομερώς πώς η οικογένεια «ζούσε στο άγνωστο» για δύο χρόνια. Οι εγγονές του «δεν καταλαβαίνουν γιατί ο πατέρας και ο θείος τους δεν επιστρέφουν· ζουν το τραύμα κάθε μέρα», είπε.

Ματάν Άνκγρεστ, 22

Τον περασμένο Ιούνιο, η οικογένεια του Ανγκρέστ δημοσίευσε ένα βίντεο που δείχνει τον Ματάν να σύρεται έξω από ένα άρμα μάχης στη στρατιωτική βάση Ναχάλ Οζ, όπου υπηρετούσε στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Η μητέρα του Ανάτ Άνγκρεστ, δήλωσε στο CNN ότι το βίντεο ήταν το πιο δύσκολο πράγμα που είχε δει, αλλά αποφάσισε να το δημοσιοποιήσει, φοβούμενη ότι ο Ματάν είχε εγκαταλειφθεί και ξεχαστεί από τις αρχές.

ΕΒΙΑΤΑΡ ΝΤΑΒΙΝΤ, 24

Απήχθη στο μουσικό φεστιβάλ Nova. Τον Αύγουστο, η οικογένειά του εξέφρασε τον φόβο ότι η Χαμάς τον άφησε να λιμοκτονήσει αφού σε ένα βίντεο τον έδειχνε να λέει ότι δεν είχε φάει για μέρες και ότι δεν του έδιναν σχεδόν καθόλου νερό.

Το βίντεο προκάλεσε οργή σε ολόκληρο το Ισραήλ.

ΓΚΟΥΙ ΓΚΙΛΜΠΟΑ-ΔΑΛΑΛ, 24

Ο Γκιλμπόα-Νταλάλ βρισκόταν στο φεστιβάλ Nova, χορεύοντας με τον αδελφό του σε ένα δάσος λίγα χιλιόμετρα μακριά από τη Γάζα. Λίγο μετά, απήχθη από τη Χαμάς.

«Είναι πολύ δύσκολο να τον λείπω όλη μέρα, κάθε μέρα, να τον σκέφτομαι όλη μέρα, κάθε μέρα», είπε ο αδελφός του, Γκαλ Γκιλμπόα-Νταλάλ, στην εφημερίδα Guardian αυτή την εβδομάδα.

ΡΟΜ ΜΠΡΑΣΛΑΒΣΚΙ, 21

Ο Μπρασλάβσκι απήχθη επίσης ενώ βρισκόταν στο μουσικό φεστιβάλ Nova, ως φρουρός ασφαλείας. Αργότερα, η οικογένειά του ενημερώθηκε ότι είχε σώσει αρκετούς ανθρώπους πριν απαχθεί.

Τον Απρίλιο, εμφανίστηκε σε ένα προπαγανδιστικό βίντεο που προκάλεσε διεθνή καταδίκη, καθώς εμφανιζόταν σε κακή κατάσταση υγείας και με δάκρυα στα μάτια.

ΜΑΞΙΜ ΧΕΡΚΙΝ, 37

Ο Χερκίν βρισκόταν στο μουσικό φεστιβάλ Nova όταν απήχθη. Δυστυχώς, ο Ρώσος-Ισραηλινός διπλός υπήκοος είχε παρευρεθεί στην εκδήλωση τυχαία, αφού τον είχαν προσκαλέσει φίλοι του την τελευταία στιγμή.

Γεννημένος στην περιοχή Ντονμπάς της Ουκρανίας, έχει μια τρίχρονη κόρη και ήταν ο κύριος στήριγμα της μητέρας του και του 11χρονου αδελφού του.

ΕΪΤΑΝ ΧΟΡΝ, 38

Ο Χορν απήχθη μαζί με τον αδελφό του, Λάιρ, από το σπίτι του τελευταίου στο κιμπούτς Νιρ Οζ. Ο Λάιρ απελευθερώθηκε τον Φεβρουάριο και δήλωησε ότι ότι είχε αφήσει στην άκρη τη δική του ανάρρωση για να επικεντρωθεί στην απελευθέρωση του αδελφού του και των άλλων ομήρων που βρίσκονται ακόμα στη Γάζα. «Η ζωή μου είναι παγωμένη αυτή τη στιγμή», είπε. «Ζω σε έναν εφιάλτη όπου κάθε μέρα με απαγάγουν ξανά».

ΣΕΓΚΕΒ ΚΑΛΦΟΝ, 27

Απήχθη ενώ προσπαθούσε να διαφύγει από το φεστιβάλ Nova. Νωρίτερα είχε μιλήσει στο τηλέφωνο με την οικογένειά του, καθώς το όχημα στο οποίο βρισκόταν είχε παγιδευτεί σε κυκλοφοριακή συμφόρηση από ανθρώπους που προσπαθούσαν να διαφύγουν από την περιοχή.

Ένας φίλος είπε στην οικογένεια ότι μαχητές της Χαμάς είχαν πλησιάσει το αυτοκίνητο και είχαν αρπάξει τον Σέγκεβ, ο οποίος εκείνη την εποχή σπούδαζε οικονομικά σε πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ. Η οικογένειά του έχει εκφράσει την ανησυχία της για την υγεία του, ιδίως επειδή είχε διαγνωστεί με σοβαρή μορφή άγχους και είχε αρχίσει να παίρνει φάρμακα λίγες εβδομάδες πριν από τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου.

ΜΠΑΡ ΚΟΥΠΕΡΣΤΑΪΝ, 23

Και αυτός ήταν ένας από τους απαχθέντες στο μουσικό φεστιβάλ Nova, όπου εργαζόταν ως πορτιέρης, και και αυτός επέλεξε να μείνει πίσω για να βοηθήσει τους τραυματίες.

«Το μόνο που μας κρατάει ζωντανούς είναι η ελπίδα ότι ο Μπαρ είναι ζωντανός και επιζεί», είπε τότε η θεία του, Όρα Ρουμπινστάιν, στο Reuters.

ΕΪΤΑΝ ΜΟΡ, 25

Ο Μορ εργαζόταν ως φύλακας ασφαλείας στο μουσικό φεστιβάλ Nova. Ένας επιζών είπε αργότερα ότι είχε δει τον Μορ και έναν φίλο του να μεταφέρουν άλλους σε ασφαλές μέρος πριν τον απαγάγουν.

ΓΙΟΣΕΦ-ΧΑΙΜ ΟΧΑΝΑ, 25

Τον Φεβρουάριο, η οικογένεια του Οχανά είπε, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, ότι είχε λάβει ένα «σαφές» σημάδι ότι ήταν ζωντανός, αφού είχε αιχμαλωτιστεί στο μουσικό φεστιβάλ Nova.

Τη στιγμή της αιχμαλωσίας του, αυτός και ένας φίλος του προσπαθούσαν να βοηθήσουν τραυματίες που συμμετείχαν στο φεστιβάλ. Βρισκόταν στο φεστιβάλ με φίλους για να γιορτάσει την επικείμενη αναχώρησή του για τις ΗΠΑ, όπου θα παρακολουθούσε μαθήματα πιλότου.

ΑΛΟΝ ΟΧΕΛ, 24

Ο Όχελ απήχθη στο φεστιβάλ Nova. Τον Αύγουστο, η μητέρα του έγραψε ένα άρθρο γπαρακαλώντας τους ηγέτες σε όλο τον κόσμο να κάνουν περισσότερα για να τερματίσουν τον πόλεμο και να φέρουν τους ομήρους πίσω στην πατρίδα. «Ο γιος μου και οι άλλοι όμηροι, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι νέοι άνδρες, έχουν ακόμα όλη τη ζωή μπροστά τους. Ξέρω ότι ο γιος μου θα ξαναπαίξει πιάνο, γεμίζοντας τον αέρα με μουσική από Μπετόβεν και Έλτον Τζον μέχρι τα δικά του τραγούδια», έγραψε η Ίντιτ Οχέλ.

ΟΜΡΙ ΜΙΡΑΝ, 48

Απήχθη από το σπίτι του στο κιμπούτς Ναχάλ Οζ μαζί με τη σύζυγό του, Λισάι Λάβι, και τις κόρες τους, Ρόνι και Άλμα. Οι τρομοκρλατες ανάγκασαν έναν έφηβο γείτονα να χτυπήσει την πόρτα του καταφυγίου τους και τους έκαναν σαφές ότι ο έφηβος και η οικογένεια θα πυροβολούνταν αν δεν άνοιγαν. Η οικογένεια το έκανε και τελικά ο Μιράν δέθηκε και οδηγήθηκε μακριά.

«Η Ρόνι ήταν τρομοκρατημένη, ούρλιαζε. Προσπάθησε να πάει με τον μπαμπά της, έπρεπε να την κρατήσω. Είπα στον Όμρι ότι τον αγαπώ και να μην κάνει τον ήρωα. Του είπα να κάνει ό,τι θέλουν γιατί θέλω να γυρίσει πίσω», είπε η Λάβι.

ΑΒΙΝΑΤΑΝ ΟΡ, 32

Ο Ορ απήχθη μαζί με τη φίλη του, Νόα Αργαμάνι, στο μουσικό φεστιβάλ Nova. Η Αργαμάνι απελευθερώθηκε μετά από 245 ημέρες αιχμαλωσίας.

Πρόσφατα είπε: «Ο Αβινατάν είναι κάποιος που δεν μπορεί να περιγραφεί με λόγια. Έχει μια ήσυχη δύναμη που ακτινοβολεί ειρήνη. Ένα από τα αγαπημένα του ρητά ήταν: «Ένα λιοντάρι δεν χρειάζεται να βρυχάται για να δείξει στα άλλα ζώα ότι είναι βασιλιάς». Αυτός είναι ακριβώς ο χαρακτήρας του – πάντα παρών, ακόμα και όταν σιωπά».

ΜΑΤΑΝ ΖΑΝΓΚΑΟΥΚΕΡ, 25

Απήχθη μαζί με τη σύντροφό του, Ιλάνα από το σπίτι τους στο κιμπούτς Νιρ Οζ. Εκείνη απελευθερώθηκε τον Νοέμβριο του 2023.

Σε μια επιστολή που δημοσιεύθηκε αυτή την εβδομάδα, η μητέρα του, Εΐνάβ , είπε ότι ελπίζει να μπορέσει να αγκαλιάσει σύντομα τον γιο της. «Εδώ και δύο χρόνια φαντάζομαι πώς θα σε κρατήσω κοντά στο στήθος μου, όπως μια μητέρα αγκαλιάζει το νεογέννητο παιδί της», έγραψε.