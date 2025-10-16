Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα έχει σήμερα Πέμπτη τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για τον πόλεμο στην Ουκρανία, σύμφωνα με πηγή με γνώση του θέματος που επικαλείται το Axios.

Η επικοινωνία των δύο ηγετών έρχεται μία ημέρα πριν από τη συνάντηση του Τραμπ με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο. Οι συνομιλίες Τραμπ και Ζελένσκι αναμένεται να επικεντρωθούν στη δυνατότητα παραχώρησης στην Ουκρανία πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς Tomahawk.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι ενημέρωσε τον Ζελένσκι για την πιθανότητα να θέσει στον Ρώσο πρόεδρο ένα νέο τελεσίγραφο: είτε η Μόσχα θα προχωρήσει σε ουσιαστικές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις είτε το Κίεβο θα λάβει τους πυραύλους Tomahawk.

