Η Νέα Υόρκη, το Ντάλας και το Τόκιο έχουν κάτι κοινό: φιλοξενούν μερικούς από τους πλουσιότερους ανθρώπους του πλανήτη. Σύμφωνα με έκθεση της εταιρείας Altrata, η οποία εξειδικεύεται στην ανάλυση του παγκόσμιου πλούτου, το 19% των υπερπλουσίων, με περιουσία άνω των 30 εκατομμυρίων δολαρίων, κατοικεί μόλις σε δέκα πόλεις ανά τον κόσμο.

Οι τρεις πρώτες πόλεις που συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο αριθμό των πλουσιότερων των πλουσίων είναι η Νέα Υόρκη στην πρώτη θέση με 21.380, ακολουθεί το Χονγκ Κονγκ με 17.215, και στη συνέχεια το Λος Άντζελες.

Οι άλλες κορυφαίες πόλεις κατά σειρά είναι, το Σαν Φρανσίσκο, το Σικάγο, το Τόκιο, το Λονδίνο, το Ντάλας, η Ουάσιγκτον και το Χιούστον.

Η Αμερική δεν κυριαρχεί μόνο στη λίστα των κορυφαίων πόλεων, καθώς υπολογίζεται ότι το 38% του συνολικού πληθυσμού των πλουσιότερων ανθρώπων ζει στις ΗΠΑ, σύμφωνα με την Altrata. Στα τέλη Ιουνίου 2025, υπήρχαν περίπου 510.810 άτομα με εξαιρετικά υψηλή καθαρή αξία παγκοσμίως, και ο πληθυσμός έχει αυξηθεί ραγδαία από τις αρχές τις έρευνας και συλλογής δεδομένων το 2004, «ξεπερνώντας την αύξηση του παγκόσμιου ενήλικου πληθυσμού κατά επτά φορές», σύμφωνα με την έκθεση.

Κατά πόδας και κερδίζοντας έδαφος έναντι της Αμερικής ως προς τη συγκέντρωση των υπερ-πλουσίων, βρίσκονται πόλεις εκτός ΗΠΑ. Στη λίστα των 10 κορυφαίων πόλεων για την αύξηση του πληθυσμού των πλουσιότερων, ξεχωρίζουν το Όσλο της Νορβηγίας, το Μπανγκαλόρ της Ινδίας και το Χαϊντεραμπάντ της Ινδίας, που κατέλαβαν τις τρεις πρώτες θέσεις για τον ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης έως το 2030.

Επιπλέον η έκθεση της Altrata ρίχνει φως στον τρόπο με τον οποίο οι πλουσιότεροι άνθρωποι του κόσμου ξοδεύουν τα χρήματά τους. Συνολικά, πέρυσι ξόδεψαν 290 δισεκατομμύρια δολάρια σε είδη πολυτελείας, με τα μέσα μεταφοράς να καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μερίδιο. Τα τελευταία χρόνια, οι μάρκες πολυτελείας έχουν επικεντρωθεί στους πλουσιότερους των πλουσίων, απολαμβάνοντας γενικά καλύτερες επιδόσεις από τις μάρκες που απευθύνονται σε ένα ευρύτερο κοινό.

