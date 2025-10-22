Μεγάλης έκτασης επεισόδια ξέσπασαν στην πρωτεύουσα της Ιρλανδίας, όταν διαδηλωτές έκαψαν όχημα της αστυνομίας και συγκρούστηκαν με τις δυνάμεις ασφαλείας κοντά σε ξενοδοχείο όπου φιλοξενούνται αιτούντες άσυλο.

Οι διαδηλώσεις σημειώθηκαν για δεύτερη συναπτή ημέρα στην πρωτεύουσα της Ιρλανδίας, στον απόηχο επίθεσης εναντίον 10χρονου κοριτσιού για την οποία κατηγορείται Αφρικανός μετανάστης, όπως μεταδίδουν ιρλανδικά μέσα ενημέρωσης.

Η εφημερίδα Irish Times, που δημοσιοποίησε βίντεο του φλεγόμενου οχήματος της αστυνομίας, μεταδίδει ότι περισσότεροι από 500 άνθρωποι συμμετείχαν στη διαδήλωση. Σε εικόνες που κοινοποιήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, διακρίνονται διαδηλωτές με ιρλανδικές σημαίες και πλακάτ με αντιμεταναστευτικά συνθήματα. Ορισμένοι εξ αυτών έριξαν κροτίδες και μπουκάλια εναντίον αστυνομικών.

Stemningen er lige nu på kogepunktet i Irland efter at en ulovlig immigrant voldtog en 10-årig pige.



Tusinder af lokale er gået på gaden for at vise deres foragt og utilfredshed med situationen.pic.twitter.com/0gVij4MzbL pic.twitter.com/S4OdvU0f4M — Baronen af Øresund (@oresundsbaron) October 21, 2025

Η αστυνομία ανακοίνωσε χθες Τρίτη πως ένας άνδρας, περίπου 20 ετών, συνελήφθη και κατηγορείται για την επίθεση εναντίον ανήλικου κοριτσιού.

🇮🇪 Nach der #Vergewaltigung eines 10-jährigen Mädchens durch einen afrikanischen Migranten in #Irland kam es zu massiven Protesten. Darüber berichtet die Irish Times pic.twitter.com/ocLPUEvGDU October 22, 2025

Η πρόεδρος του αντιπολιτευόμενου κόμματος Σιν Φέιν δήλωσε στο ιρλανδικό κοινοβούλιο ότι σε βάρος του συλληφθέντα είχε εκδοθεί διαταγή απέλασης τον Μάρτιο.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Ο’Κάλαχαν ζήτησε λεπτομερή αναφορά για τη διαχείριση του αιτήματος ασύλου που είχε υποβάλει ο κατηγορούμενος στην υπόθεση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ