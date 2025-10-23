Η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε σήμερα ταξιδιωτική απαγόρευση και πάγωμα περιουσιακών στοιχείων στον πρύτανη κορυφαίου πανεπιστημίου της Μόσχας, ο οποίος νωρίτερα φέτος εγκαινίασε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών για τον τρόπο παράκαμψης των κυρώσεων της ΕΕ, σύμφωνα με την Επίσημη Εφημερίδα της Ένωσης.

Τα μέτρα της ΕΕ κατά του Νικίτα Ανίσιμοφ, που είναι πρύτανης της Ανώτερης Σχολής Οικονομικών του Εθνικού Ερευνητικού Πανεπιστημίου, συνιστούν μέρος του πολύ ευρύτερου 19ου πακέτου κυρώσεων κατά της Μόσχας για την εισβολή της στην Ουκρανία το 2022.

