Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν προτίθεται να συναντηθεί με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, μέχρι να θεωρήσει πως υπάρχει προοπτική συμφωνίας για την επίτευξη ειρήνης ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία.

«Πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία. Δεν πρόκειται να σπαταλήσω τον χρόνο μου», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε δηλώσεις του στη Ντόχα, σύμφωνα με τον Independent.

Η τοποθέτηση αυτή ακολουθεί προηγούμενη δήλωσή του μέσα στην εβδομάδα ότι δεν επιθυμεί μια «χαμένη συνάντηση» με τον Ρώσο πρόεδρο, καθώς αξιωματούχοι εκτιμούν πως το χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών παραμένει πολύ μεγάλο για να αρχίσουν διαπραγματεύσεις.

Μια προγραμματισμένη συνάντηση κορυφής μεταξύ των δύο ηγετών αναβλήθηκε την Τετάρτη, με έναν ανώτερο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου να δηλώνει στο Reuters ότι «δεν υπάρχουν σχέδια για συνάντηση του Προέδρου Τραμπ με τον Πρόεδρο Πούτιν στο άμεσο μέλλον».

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν επέμεινε ότι οι προετοιμασίες για μια συνάντηση στη Βουδαπέστη συνεχίζονταν την Τετάρτη, αλλά η ημερομηνία της συνάντησης κορυφής παραμένει ανεπιβεβαίωτη, σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών της Ουγγαρίας.

Η κυβέρνηση Τραμπ επέβαλε επίσης αυστηρές νέες κυρώσεις κατά των μεγαλύτερων πετρελαϊκών εταιρειών της Ρωσίας αυτή την εβδομάδα, στο πλαίσιο της προσπάθειας να πιέσει τη Μόσχα να υποχωρήσει από τις κόκκινες γραμμές της για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

