Ως ένα όλο και περισσότερο ευάλωτο καθεστώς, απειλούμενο ακόμα και με την πιθανότητα ενός πραξικοπήματος εμφανίζει αυτό του Βλαντίμιρ Πούτιν στη Ρωσία, η Telegraph σε ανάλυσή της.

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα, το αίσθημα της ευαλωτότητας εξαπλώνεται στο εσωτερικό του Κρεμλίνου και ο φόβος ενός πραξικοπήματος έχει γίνει εμμονή για τον Πούτιν.

Η FSB κατηγόρησε μέλη της Ρωσικής Αντιπολεμικής Επιτροπής ότι σχεδιάζουν βίαιη κατάληψη της εξουσίας – μια κίνηση που οι ειδικοί περιγράφουν ως μέρος ενός νέου κύματος παράνοιας του Κρεμλίνου.

Ο πρώην πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ουκρανία Τζον Χέρμπστ δήλωσε ότι «ο Πούτιν αναζητά εχθρούς για να θωρακίσει το καθεστώς του».

Η αναλύτρια Άντζελα Στεντ, του Πανεπιστημίου Georgetown, σημειώνει ότι πρόκειται για το παλιό εγχειρίδιο του καθεστώτος: «Όταν το Κρεμλίνο αισθάνεται πίεση, ανασύρει το αφήγημα της περικύκλωσης από τη Δύση και αυξάνει τις διώξεις στο εσωτερικό».

Η Telegraph υπενθυμίζει επίσης ότι η ανταρσία της παραστρατιωτικής οργάνωσης Βάγκνερ το 2023 ήταν το πρώτο προειδοποιητικό σημάδι, αποκαλύπτοντας πόσο εύθραυστη έχει γίνει η σκληρή εξουσία του Πούτιν.

Η ζημιά στην οικονομία

Εν τω μεταξύ, τα οικονομικά προβλήματα και η εξάρτηση από την Κίνα βαθαίνουν – ο Σι Τζινπίνγκ θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο και να συντρίψει την οικονομία της Ρωσίας, αν το επέλεγε σύμφωνα με το βρετανικό ΜΜΕ.

Η ρωσική οικονομία, που μέχρι πρόσφατα έδειχνε απροσδόκητη ανθεκτικότητα παρά τον πόλεμο και τις κυρώσεις, αρχίζει πλέον να υποχωρεί. Οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν ασφυκτικά υψηλά επιτόκια, το κόστος δανεισμού έχει εκτοξευθεί και ο υπουργός Οικονομίας Μαξίμ Ρεσέτνικοφ παραδέχθηκε τον Ιούνιο ότι η χώρα βρίσκεται «στα πρόθυρα ύφεσης».

Οι αναλυτές προειδοποιούν για επικείμενη τραπεζική κρίση καθώς οι ρωσικές τράπεζες έχουν δανείσει μαζικά αμυντικές εταιρείες χωρίς επαρκή έλεγχο, δημιουργώντας αυτό που ο οικονομολόγος του Χάρβαρντ Κρεγκ Κένεντι αποκαλεί «σκοτεινή δεξαμενή χρέους».

Οι επιθέσεις της Ουκρανίας με μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν πλήξει 21 από τα 38 μεγαλύτερα διυλιστήρια πετρελαίου της Ρωσίας, προκαλώντας ελλείψεις καυσίμων και αύξηση τιμών κατά 40%.

Μεγαλώνει η αμφισβήτηση

Στις πόλεις, η αγανάκτηση αρχίζει να εκδηλώνεται. Στην Αγία Πετρούπολη, εκατοντάδες πολίτες τραγούδησαν πρόσφατα ένα απαγορευμένο αντιπολεμικό τραγούδι, σε μια από τις πρώτες δημόσιες ενδείξεις ανοιχτής διαμαρτυρίας μετά από χρόνια.

Παρά ταύτα, ο Πούτιν εξακολουθεί να ελέγχει τον κρατικό μηχανισμό και τα μέσα ενημέρωσης, εμποδίζοντας οποιαδήποτε μαζική κινητοποίηση. Ο εξόριστος ολιγάρχης Μιχαήλ Χοντορκόφσκι προειδοποιεί, ωστόσο, ότι η ανισορροπία είναι εύθραυστη: «Ο πληθυσμός αντιλαμβάνεται τα προβλήματα, απλώς δεν έχουν γίνει ακόμη αφόρητα».

Ο Χοντορκόφσκι υπογραμμίζει επίσης ότι η τεχνολογική καθυστέρηση της Ρωσίας θα εξελιχθεί σε στρατηγικό αδιέξοδο: «Η χώρα γίνεται ολοένα πιο αρχαϊκή, ανίκανη να παράγει ή να υιοθετήσει καινοτομίες. Σε 10 ή 20 χρόνια αυτό θα είναι καταστροφικό».

Στο μεταξύ, η Ουάσιγκτον σκληραίνει τη στάση της. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που αρχικά είχε επιδείξει φιλικότερη στάση προς τη Μόσχα, άλλαξε ρότα. Απογοητευμένος από την αδιαλλαξία του Πούτιν, ανακοίνωσε νέες κυρώσεις σε δύο από τις μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας, πλήττοντας άμεσα τα κρατικά έσοδα.

Οι επιπτώσεις φάνηκαν αμέσως καθώς η Ινδία και η Κίνα περιόρισαν τις αγορές ρωσικού πετρελαίου, ζημιώνοντας για το Κρεμλίνο την κύρια πηγή χρηματοδότησης του πολέμου.

Σε πορεία αποδυνάμωσης ο Πούτιν;

Όπως σημειώνει η βρετανική εφημερίδα το πρόβλημα είναι βαθύτερο. Ο Πούτιν δεν έχει διάδοχο. Αν πεθάνει ή χάσει τον έλεγχο, δεν υπάρχει σαφής θεσμικός μηχανισμός διαδοχής. «Ο πρωθυπουργός είναι διορισμένος, τα δικαστήρια και η Δούμα είναι πλήρως ελεγχόμενα. Η νομιμότητα του συστήματος έχει χαθεί», τονίζει ο Χοντορκόφσκι.

Αυτά καθιστούν το καθεστώς μακροπρόθεσμα πιο ευάλωτο ακόμα κι αν σήμερα μοιάζει ανίκητο.

Όσο η οικονομία βυθίζεται και οι συμμαχίες ραγίζουν, ο Πούτιν μοιάζει να χάνει εκείνο που πάντα θεωρούσε δεδομένο, τον απόλυτο έλεγχο.

