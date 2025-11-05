Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη ληστεία στο Λούβρο, καθώς μεταξύ των συλληφθέντων φέρεται να βρίσκεται ένας YouTuber του μοτοκρός, γνωστός στην παριζιάνικη σκηνή με το προσωνύμιο «θρύλος του μοτοκρός». Πρόκειτε για τον 39χρονος Αμπντουλαγιέ Ν. από το Σεν-Σαν-Ντενί.

Yoυτuber του μοτοκρός στους συλληφθέντες του Λούβρου

Στις 19 Οκτωβρίου 2025, το μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι έγινε σκηνικό μιας από τις πιο τολμηρές ληστείες των τελευταίων δεκαετιών. Κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας του γαλλικού Στέμματος εξαφανίστηκαν, αφήνοντας την Γαλλία και όλο τον κόσμο σε κατάσταση σοκ.

Όπως αναφέρει η γαλλική Parisien Αμποντουλαγιέ έγινε γνωστός ως «Doudou Cross Bitume» μέσα από τα βίντεό του στα κοινωνικά δίκτυα. Στα τέλη της δεκαετίας του 2000, τα πρώτα του βίντεο στο YouTube και το Dailymotion έδειχναν έναν νεαρό να εκτελεί επικίνδυνα ακροβατικά κόλπα με μοτοκρός σε κεντρικά σημεία του Παρισιού, όπως τα Ηλύσια Πεδία και η πλατεία Τροκαντερό καθώς και σε άλλες συνοικίες. Το σλόγκαν του, «Πάντα δίπλα στην άσφαλτο», έγινε σήμα κατατεθέν, ενώ οι προβολές των βίντεό του ξεπέρασαν τις 700.000.

Με την πάροδο των χρόνων, ο «Doudou» είχε περιορίσει τη δραστηριότητά του στα κοινωνικά δίκτυα σε βίντεο προπόνησης μοτοκρός και μαθήματα μοτοσικλέτας για παιδιά της γειτονιάς. Ωστόσο, από τα τέλη Σεπτεμβρίου, οι λογαριασμοί του στα κοινωνικά δίκτυα παρέμεναν σιωπηλοί, γεγονός που εύκολα θα μπορούσε να συνδεθεί με την κλοπή του Λούβρου.

Derrière le casse du siècle au Louvre, le déconcertant « Doudou Cross Bitume », voleur présumé de la galerie d’Apollon

➡️ https://t.co/qHb66SMi9e pic.twitter.com/zpZeHOVzMq — Le Parisien | faits divers (@leparisien_fdiv) November 4, 2025

Η σύλληψη και η ανάκριση

Ο Αμπντουλαγιέ συνελήφθη στις 29 Οκτωβρίου για «οργανωμένη κλοπή» και «συνεργία», ως ένας από τους δύο άνδρες που εισέβαλαν στην γκαλερί του Απόλλωνα για να αφαιρέσουν τα κοσμήματα εκτιμώμενης αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ. Κατά την ανάκρισή του από τις Αρχές, ο «Doudou» εμφανίστηκε συγκλονισμένος από τη σοβαρότητα των γεγονότων. Αρχικά σιωπηλός, αργότερα παραδέχθηκε τη συμμετοχή του, αναφέροντας ότι ενήργησε κατόπιν εντολής ανώνυμων ατόμων, αναφέρει το δημοσίευμα.

Ο φερόμενος συνεργός του, Αγιέντ Τζ., επίσης ύποπτος για την εισβολή στην γκαλερί του Απόλλωνα, υποστήριξε ότι ενήργησαν υπό καθοδήγηση εξωτερικού εντολέα, χωρίς να αποκαλύψει ονόματα.

"Doudou Cross Bitume", l'ancien influenceur suspecté d'avoir participé au cambriolage du Louvre pic.twitter.com/0RvrJkmzea — BFMTV (@BFMTV) November 5, 2025

Οι δύο άνδρες προχώρησαν σε απροσδόκητες δηλώσεις καθώς ο ένας είπε ότι δεν γνώριζε ότι είχε μπει στο Λούβρο και νόμιζε ότι επρόκειτο για ένα μουσείο πλησίον της πυραμίδας του Λούβρου. Ο άλλος δήλωσε ότι νόμιζε ότι απλώς είχε εισβάλει σε ένα κλειστό κτίριο. Οι δυο τους φέρεται σύμφωνα με το ρεπορτάζ να άφησαν πολλά γενετικά ίχνη στο σημείο του εγκλήματος.

Με βάση τα παραπάνω εικάζεται ότι οι δύο τους δεν ήταν οι εγκέφαλοι της ληστείας αλλά εκτελεστές σε μια πολύπλοκη αλυσίδα εγκληματικής δραστηριότητας. Οι αρχές συνεχίζουν να διερευνούν την ύπαρξη ενός μεγαλύτερου δικτύου, πιθανώς συνδεδεμένου με οργανωμένο έγκλημα ή διακίνηση έργων τέχνης.

Cambriolage au Louvre: "On pensait qu'il avait cessé ses bêtises", témoigne un habitant d'Aubervilliers, à propos d’Abdoulaye N., alias "Doudou Cross Bitume" pic.twitter.com/cfCEloNqqc — BFMTV (@BFMTV) November 5, 2025

Ποιος είναι ο Αμπντουλαγιέ Ν.

Γεννημένος τον Ιανουάριο του 1986, ο Αμπντουλαγιέ Ν. είχε ήδη ποινικό μητρώο με 15 καταχωρήσεις. Σε ηλικία 16 ετών, συνελήφθη για κατοχή και μεταφορά ναρκωτικών. Αργότερα, ως ενήλικας, ακολούθησε μια πορεία μικροπαρανομίας, από παραβάσεις οδήγησης έως εγκατάλειψη θύματος τροχαίου ατυχήματος.

Η πρώτη σοβαρή ληστεία που καταγράφηκε στο ιστορικό του έγινε στις 31 Μαΐου 2014, όταν μαζί με δύο συνεργούς εισέβαλαν οπλισμένοι με ψεύτικα όπλα σε κοσμηματοπωλείο στο Barbès (18ο διαμέρισμα Παρισιού), αφαιρώντας κοσμήματα και διαφεύγοντας με σκούτερ. Η δράση αυτή τον οδήγησε σε καταδίκη τριών ετών φυλάκισης. Στην ομάδα εκείνης της ληστείας περιλαμβανόταν και ένας Σλιμανέ Κ. ο οποίος έχει επίσης συλληφθεί ως ύποπτος για την κλοπή στο Λούβρο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο Αμπντουλαγιέ προσπάθησε επανειλημμένα να ενταχθεί στην κοινωνία, εργαζόμενος ως παρασκευαστής παραγγελιών, χειριστής φορτίων ή φύλακας σε μουσεία. Ζούσε με την νεαρή σύντροφό του και τα παιδιά τους.

Η παιδική του ηλικία ήταν μοναχική αν και γιος ενός πατέρα με 23 παιδιά από τρεις σχέσεις και μιας μητέρας συνταξιούχου. Σταμάτησε το σχολείο στην τέταρτη τάξη γυμνασίου.

Το 2019 ενεπλάκη σε υπόθεση διάρρηξης υπόγειων χώρων στάθμευσης, για την οποία τελικά αθωώθηκε.

Το γεγονός ότι η κλοπή του Λούβρου φαίνεται να πραγματοποιήθηκε από άτομα με «καθαρά» προφίλ μικροκακοποιών, όπως ο Αμπνουλαγιέ, ενισχύει την αίσθηση της ανεπάρκειας ασφαλείας στο εμβληματικό μουσείο.

Οι ανακριτές εξετάζουν τώρα όλα τα ενδεχόμενα, από δίκτυα διακίνησης έργων τέχνης έως οργανωμένο έγκλημα, ενώ τα βίντεα του «Doudou Cross Bitume» παραμένουν ως ψηφιακή κληρονομιά ενός παλαιού διαδικτύου, προσελκύοντας νοσταλγούς των πρώτων χρόνων των κοινωνικών δικτύων.

Ο Αμπντουλαγιέ και οι ύποπτοι ως συνεργοί του αναμένεται να εξεταστούν εκ νέου τους επόμενους μήνες, προκειμένου να διαπιστωθεί το πώς και υπό ποιες συνθήκες φέρεται να προσλήφθηκαν για το έγκλημα.

