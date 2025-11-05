Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη συντριβή αεροσκάφους μεταφοράς φορτίων της UPS αμέσως μετά την απογείωσή του την Τρίτη από τη Λούιβιλ στο Κεντάκι των ΗΠΑ, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Ερευνητές του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας των Μεταφορών (NTSB) έφτασαν σήμερα στο σημείο για διαπιστώσουν τι πήγε στραβά όταν το αεροπλάνο μεταφοράς φορτίων McDonnell Douglas MD-11, ηλικίας 34 ετών, έπιασε φωτιά γύρω στις 5.13 το απόγευμα της Τρίτης (τοπική ώρα) και μετά συνετρίβη.

Ο δήμαρχος της Λούιβιλ Κρεγκ Γκρίνμπεργκ δήλωσε ότι εννέα άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί στο σημείο της συντριβής.

Ο κυβερνήτης του Κεντάκι Άντι Μπεσίαρ δήλωσε ότι αναμένει πως ο θλιβερός απολογισμός ενδέχεται να αυξηθεί. Το τριμελές πλήρωμα του αεροσκάφους σκοτώθηκε επί τόπου, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Ο Μπεσίαρ κήρυξε σήμερα κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να βοηθήσει στη συνολική αντιμετώπιση της κατάστασης στο σημείο της συντριβής. “Αυτό μας επιτρέπει να κινητοποιούμε πόρους πιο γρήγορα”, δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Περίπου 200 πυροσβέστες και προσωπικό των υπηρεσιών εκτάκτων καταστάσεων έσπευσαν στο σημείο για την κατάσβεση της μεγάλης φωτιάς. Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι 11 τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία. Κυβερνητικός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι τουλάχιστον 10 άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι.

Ο Μπεσίαρ δήλωσε ότι δύο άνθρωποι παραμένουν σε κρίσιμη κατάσταση και πρόσθεσε ότι τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι πολύ χειρότερα.

“Το αεροπλάνο παραλίγο να συντριβεί σε ένα εστιατόριο-μπαρ. Ήταν πολύ κοντά σε ένα πολύ μεγάλο εργοστάσιο Ford με εκατοντάδες, αν όχι χίλιους και πλέον εργάτες”, δήλωσε ο Μπεσίαρ στο CNN.

“Ήταν πολύ κοντά στο συνεδριακό μας κέντρο, όπου διοργανώνεται μεγάλη έκθεση ζώων, για την οποία υπήρχε προσέλευση του κόσμου”.

Το διεθνές αεροδρόμιο στο Λούιβιλ επαναλειτούργησε νωρίς σήμερα, αν και ο διάδρομος προσγείωσης-απογείωσης όπου σημειώθηκε το δυστύχημα θα παραμείνει κλειστός για άλλες 10 ημέρες, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Η UPS ανακοίνωσε ότι σταμάτησε τις εργασίες διαλογής δεμάτων στις εγκαταστάσεις της στο αεροδρόμιο την Τρίτη, και στη συνέχεια ακύρωσε μια βάρδια διαλογής σήμερα η οποία συνήθως ξεκινά τα μεσάνυχτα.

Ο Αμερικανός ειδικός σε θέματα ασφάλειας της αεροπορίας Άντονι Μπρίκχαους δήλωσε σήμερα ότι δεν έχει δει καμία ένδειξη που να συνδέει το δυστύχημα με το shutdown στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες που διαρκεί 36 ημέρες, και το οποίο έχει επιβαρύνει τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας.

Η παραγωγή του αεροπλάνου MD-11 σταμάτησε το 2000 και η υπηρεσία μεταφοράς επιβατών σταμάτησε επίσημα το 2014. Για τις μεταφορές φορτίων, υπάρχουν περίπου 50 αεροσκάφη MD-11 που διαχειρίζονται οι εταιρίες FedEx και UPS παγκοσμίως, ενώ άλλα δύο αεροσκάφη αυτού του τύπου εξακολουθούν να λειτουργούν.

Ήταν το πρώτο εμπορευματικό αεροπλάνο της UPS που συνετρίβη μετά τον Αύγουστο του 2013, όταν ένα αεροσκάφος Airbus συνετρίβη κατά την προσγείωσή του στο διεθνές αεροδρόμιο του Μπέρμιγχαμ της Αλαμπάμα, σκοτώνοντας και τα δύο μέλη του πληρώματος.

ΚΥΠΕ