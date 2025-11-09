Η αμερικανική φαρμακοβιομηχανία Pfizer ανακοίνωσε την εξαγορά της Metsera, μιας ανερχόμενης εταιρείας βιοτεχνολογίας που αναπτύσσει πειραματικά φάρμακα κατά της παχυσαρκίας, σε συμφωνία ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η εξαγορά σηματοδοτεί το τέλος μιας έντονης «μάχης» στον κλάδο, καθώς η Pfizer επικράτησε της δανέζικης Novo Nordisk, που επίσης διεκδικούσε τη Metsera, σύμφωνα με πηγές της αγοράς.

Η Metsera αποδέχθηκε την αναθεωρημένη πρόταση της Pfizer, επικαλούμενη ανησυχίες αντιμονοπωλιακού χαρακτήρα για την πρόταση της Novo, η οποία αρχικά θεωρήθηκε ανώτερη.

Η δανέζικη εταιρεία ανακοίνωσε εν συνεχεία την απόσυρσή της από τη διαδικασία.

Η συμφωνία χαρίζει στην Pfizer ένα πολυπόθητο εισιτήριο στην εξαιρετικά κερδοφόρα αγορά φαρμάκων για την απώλεια βάρους, σε μια εποχή που η Novo και η αμερικανική Eli Lilly κυριαρχούν στον χώρο.

Το χρονικό μιας αναμέτρησης

Η Pfizer φαινόταν να έχει «κλειδώσει» τη συμφωνία ήδη από τον Σεπτέμβριο, όταν η Novo επανήλθε αιφνιδιαστικά με μια ανεπιθύμητη προσφορά, πυροδοτώντας μια μάχη για ένα από τα πιο περιζήτητα περιουσιακά στοιχεία της βιοτεχνολογίας.

Η τελική πρόταση της Pfizer φτάνει τα 86,25 δολάρια ανά μετοχή, με πριμ 3,7% σε σχέση με το κλείσιμο της Παρασκευής.

Περιλαμβάνει 65,60 δολάρια σε μετρητά και επιπλέον δικαιώματα μεταβλητής αξίας έως 20,65 δολάρια ανά μετοχή, ανάλογα με την πορεία των προϊόντων της Metsera.

Η Novo, αναγνωρίζοντας την ήττα, ανακοίνωσε ότι δεν θα αυξήσει την προσφορά της, δηλώνοντας πως θα επικεντρωθεί στην ενίσχυση του δικού της pipeline φαρμάκων για την παχυσαρκία.

Παρέμβαση της αμερικανικής Επιτροπής Ανταγωνισμού

Σύμφωνα με τη Metsera, η απόρριψη της πρότασης της Novo βασίστηκε σε «απαράδεκτα υψηλούς νομικούς και ρυθμιστικούς κινδύνους», καθώς η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου των ΗΠΑ (FTC) είχε προειδοποιήσει ότι η συναλλαγή ενδέχεται να παραβιάζει τους κανόνες ανταγωνισμού.

Η FTC φέρεται να απέστειλε επιστολή στις δύο εταιρείες, ζητώντας πληροφορίες και εκφράζοντας επιφυλάξεις για τον ενδεχόμενο περιορισμό του ανταγωνισμού στην αγορά φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας.

Η Pfizer, αντιθέτως, ανακοίνωσε ότι αναμένει να ολοκληρώσει τη συγχώνευση αμέσως μετά τη συνέλευση μετόχων της Metsera στις 13 Νοεμβρίου.

«Αγοράζουν μέλλον – όχι παρόν»

Η τιμή των 10 δισ. δολαρίων αντικατοπτρίζει αισιόδοξες προσδοκίες για τα μελλοντικά έσοδα της Metsera. Σύμφωνα με την αναλύτρια Courtney Breen (Bernstein), η Pfizer «ποντάρει» ότι τα σκευάσματα της Metsera θα μπορούσαν να φέρουν έως και 11 δισ. δολάρια ετήσια έσοδα έως το 2040 – σχεδόν διπλάσια από τις σημερινές προβλέψεις.

Η Metsera δεν έχει ακόμα εμπορικά διαθέσιμα φάρμακα· τα δύο κύρια υποψήφια προϊόντα της, MET-097i (ενέσιμο GLP-1) και MET-233i (μιμείται την ορμόνη αμυλίνη), βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης και αναμένεται να φτάσουν μέγιστες πωλήσεις 5 δισ. δολαρίων συνολικά, σύμφωνα με την Leerink Partners.

Από το Lipitor στο MET-097i

Παλαιοί γνώριμοι της Pfizer θυμήθηκαν την εποχή του 2000, όταν η εταιρεία είχε προχωρήσει στην εχθρική εξαγορά της Warner-Lambert έναντι 90 δισ. δολαρίων, για να αποκτήσει το Lipitor – τότε το πιο επιτυχημένο φάρμακο στον κόσμο.

«Αν και μικρότερη, αυτή η συμφωνία δείχνει ότι η Pfizer βλέπει τη Metsera ως κλειδί για το μέλλον της», σχολίασε ο πρώην επικεφαλής R&D της Pfizer, John LaMattina.

Η νέα «μάχη των κιλών»

Αναλυτές εκτιμούν ότι η παγκόσμια αγορά φαρμάκων για την παχυσαρκία θα αγγίξει τα 150 δισ. δολάρια έως τη δεκαετία του 2030.

Η φράση του επενδυτή Peter Kolchinsky, που χαρακτήρισε την αναμέτρηση «Game of Thrones-επίπεδο παιχνίδι», αποτυπώνει την ένταση και τις προσδοκίες γύρω από την επόμενη γενιά των GLP-1 θεραπειών.

