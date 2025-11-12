Ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε τα email του καταδικασμένου παιδόφιλου Τζέφρι Έπσταϊν, στα οποία φέρεται να γίνεται αναφορά και στο όνομά του, λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίησή τους από τους Δημοκρατικούς στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε την υπόθεση «απάτη» και «παγίδα» που, όπως ισχυρίστηκε, στήθηκε από τους Δημοκρατικούς με πολιτικά κίνητρα.

Σχολιάζει ότι «μόνο ένας πολύ κακός ή ηλίθιος Ρεπουμπλικάνος θα έπεφτε σε αυτή την παγίδα».

Δεν πρέπει να υπάρχει αποπροσανατολισμός προς τον Έπσταϊν, γράφει και συνεχίζει: «Οι Ρεπουμπλικανοί που εμπλέκονται πρέπει να επικεντρωθούν μόνο στο άνοιγμα της χώρας μας και στην αποκατάσταση των τεράστιων ζημιών που προκάλεσαν οι Δημοκρατικοί!»

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και οι δηλώσεις της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ.

Στην ανάρτησή του ο Τραμπ γράφει:

«Οι Δημοκρατικοί προσπαθούν να ξαναφέρουν στο προσκήνιο την απάτη με τον Τζέφρι Έπσταϊν, επειδή θα κάνουν τα πάντα για να αποσπάσουν την προσοχή από το πόσο άσχημα τα πήγαν με το κλείσιμο της κυβέρνησης και με τόσα άλλα θέματα. Μόνο ένας πολύ κακός ή ηλίθιος Ρεπουμπλικάνος θα έπεφτε σε αυτή την παγίδα.



Οι Δημοκρατικοί κόστισαν στη χώρα μας 1,5 τρισεκατομμύρια δολάρια με τα πρόσφατα καμώματά τους να κλείσουν με μοχθηρία τη χώρα μας, θέτοντας ταυτόχρονα πολλούς σε κίνδυνο — και πρέπει να πληρώσουν το τίμημα.

Δεν πρέπει να υπάρχει κανένας αποπροσανατολισμός προς τον Έπσταϊν, ή οτιδήποτε άλλο, και οι Ρεπουμπλικανοί που εμπλέκονται πρέπει να επικεντρωθούν μόνο στο άνοιγμα της χώρας μας και στην αποκατάσταση των τεράστιων ζημιών που προκάλεσαν οι Δημοκρατικοί!»

Υπενθυμίζεται ότι ο Έπσταϊν είχε ισχυριστεί σε email που είχε γράψει πριν τον θάνατό του το 2019 ότι ο Τραμπ «γνώριζε για τα κορίτσια» που ςίχαν πέσει θύματα τόσο του ίδιου όσο και της συνεργού του Γκισλέιν Μάξγουελ.

Το email, που εστάλη από τον Έπσταϊν στον συγγραφέα Μάικλ Γουλφ στις 31 Ιανουαρίου 2019 δημοσιεύθηκε από τους Δημοκρατικούς στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής, σύμφωνα με την New York Post.

Η ανταλλαγή μηνυμάτων υποδηλώνει ότι ο Τραμπ γνώριζε τις σχέσεις του Έπσταϊν με τα θύματα κακοποίησης, αν και δεν αναφέρουν ρητά ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε άμεση συμμετοχή στην κακοποίηση ή ότι ο ίδιος συμμετείχε στο σχέδιο.

protothema.gr