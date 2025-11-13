Τις σχέσεις που είχε αναπτύξει ο Τζέφρι Επστάιν με Ρώσους αξιωματούχους και την επιδίωξή του να αποκτήσει ανοιχτή γραμμή ακόμα και με στενούς συνεργάτες του Βλαντίμιρ Πούτιν, αποκαλύπτει νέο περιεχόμενο από τα περίφημα emails του, τα οποία δημοσιεύτηκαν στην Επιτροπή Εποπτείας της αμερικανικής Βουλής. Μάλιστα, το θέμα γίνεται ακόμα πιο ενδιαφέρον, όταν ένα από τα emails αυτά φέρεται να έχει σταλεί από τον χρηματιστή σε Ευρωπαίο αξιωματούχο μερικές εβδομάδες πριν από προγραμματισμένη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο!

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Politico, σε email του στις 24 Ιουνίου του 2018, ο καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα Επστάιν ζήτησε από τον πρώην γενικό γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, Θόρμπγιορν Γιάγκλαντ να εξετάσει το ενδεχόμενο διασύνδεσης με τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και τον υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ. Όπως έγραφε χαρακτηριστικά ο Επστάιν, ο Γιάγκλαντ «θα μπορούσε να πει στον Πούτιν ότι ο Λαβρόφ μπορεί να έχει όφελος αν συνομιλήσει μαζί μου».

Ο Γιάγκλαντ απάντησε ότι θα συναντούσε την επόμενη ημέρα έναν βοηθό του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών και θα πρότεινε επαφή με τον Επστάιν. Στο μήνυμά του, γεμάτο ορθογραφικά λάθη, πρόσθεσε: «Ευχαριστώ για την όμορφη βραδιά. Θα έρθω στην Εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου του ΟΗΕ». Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι πραγματοποιήθηκε οποιαδήποτε συνάντηση ή περαιτέρω συζήτηση. Αυτό που αξίζει, όμως, να σημειωθεί είναι πως στις 16 Ιουλίου ο Τραμπ συναντήθηκε με τον Πούτιν στο Ελσίνκι.

Στην ίδια ανταλλαγή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, ο χρηματιστής αναφέρθηκε σε προηγούμενες συζητήσεις του με τον πρώην μόνιμο αντιπρόσωπο της Ρωσίας στον ΟΗΕ, Βιτάλι Τσούρκιν, ο οποίος πέθανε το 2017. «Ο Τσούρκιν ήταν εξαιρετικός», σημείωσε. «Κατάλαβε τον Τραμπ μετά τις συνομιλίες μας. Δεν είναι περίπλοκο. Πρέπει να φαίνεται ότι παίρνει κάτι· είναι τόσο απλό».

«Μέρος της διπλωματικής δραστηριότητας»

Μετά τις παραπάνω αποκαλύψεις και σε μήνυμά του προς το νορβηγικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο NRK, ο Γιάγκλαντ σχολίασε ότι «στη δουλειά μου συνάντησα πολλούς ανθρώπους και πολλοί με έφεραν σε επαφή με ακόμη περισσότερους. Αυτό αποτελεί μέρος της κανονικής διπλωματικής δραστηριότητας». Τόνισε επίσης ότι «όσα αποκαλύφθηκαν για την προσωπική ζωή του Τζέφρι Επστάιν τα αποδοκιμάζω πλήρως». Όπως είπε, εκείνη την περίοδο επιδίωκε να εξηγήσει «πόσο σοβαρό» θα ήταν ενδεχόμενο αποκλεισμού της Ρωσίας από το Συμβούλιο της Ευρώπης, καθώς θα στερούσε από 144 εκατομμύρια Ρώσους την πρόσβαση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Οι διασυνδέσεις του Επστάιν με Ρώσους για να κατανοήσουν καλύτερα τον Τραμπ

Τα emails του Επστάιν, τα οποία περιλαμβάνονται σε χιλιάδες σελίδες εγγράφων που δημοσιοποιήθηκαν από την Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των ΗΠΑ, προσφέρουν νέα εικόνα για το εκτεταμένο δίκτυο πολιτικών και επιχειρηματικών επαφών του, αλλά και για τις προσπάθειές του να επηρεάσει ή να συμβουλεύσει ξένες κυβερνήσεις κατά την πρώτη θητεία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Σε ορισμένα μηνύματα, ο Επστάιν ισχυρίστηκε ότι παρείχε συμβουλές σε Ρώσους αξιωματούχους με στόχο να κατανοήσουν καλύτερα την προσέγγιση του Τραμπ στη διπλωματία και τις διαπραγματεύσεις.

Τα emails ενισχύουν την εικόνα των προσπαθειών του χρηματιστή να διατηρήσει πρόσβαση σε διεθνή πολιτικά πρόσωπα, ακόμη και μετά την καταδίκη του το 2008 και λίγο πριν τη σύλληψή του το 2019 για κατηγορίες σωματεμπορίας.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε ότι το ευρύτερο σύνολο των emails «δεν αποδεικνύει τίποτα άλλο πέρα από το ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα λάθος», ενώ ο ίδιος ο Τραμπ κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς ότι προσπαθούν «να ανακινήσουν το ψεύδος Έπσταϊν» για να «αποσπάσουν την προσοχή από την κακή διαχείρισή τους στο Shutdown».

