Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Παρασκευή ότι έχει λάβει την απόφασή του σχετικά με την ενδεχόμενη δράση των ΗΠΑ απέναντι στη Βενεζουέλα, χωρίς όμως να αποκαλύψει το περιεχόμενό της. Μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, ο Τραμπ ανέφερε: «Δεν μπορώ να σας πω τι θα είναι, αλλά έχω κατά κάποιον τρόπο αποφασίσει».

Ο Αμερικανός Πρόεδρος σημείωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ έχουν σημειώσει «μεγάλη πρόοδο» ως προς την αναχαίτιση της διακίνησης ναρκωτικών από τη Βενεζουέλα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι το ζήτημα αποτελεί βασική παράμετρο των επόμενων κινήσεων της Ουάσιγκτον. Ωστόσο, δεν προχώρησε σε διευκρινίσεις για το είδος ή το εύρος των πιθανών μέτρων.

Την ίδια ώρα, όπως αναφέρει η Washington Post επικαλούμενη άτομα που έχουν γνώση του θέματος, αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή αναμένουν πιθανές εντολές επίθεσης, ύστερα από μέρες υψηλού επιπέδου συζητήσεων για το αν και πώς θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί πλήγμα στη Βενεζουέλα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι η χώρα του βλέπει αποτελέσματα στις επιχειρήσεις κατά των ναρκωτικών, επισημαίνοντας όμως πως προβλήματα παραμένουν σε γειτονικά κράτη. «Έχουμε θέμα με το Μεξικό. Έχουμε θέμα με την Κολομβία», είπε, προσθέτοντας ότι οι ροές ναρκωτικών «έχουν μειωθεί σημαντικά».

Την ίδια στιγμή, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν πραγματοποιήσει τον τελευταίο δίμηνο φονικές επιθέσεις σε τουλάχιστον 21 σκάφη που, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, μετέφεραν ναρκωτικά από τη Νότια Αμερική προς τις ΗΠΑ. Παρά τις ανακοινώσεις αυτές, η κυβέρνηση δεν έχει παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία για τη σύνδεση των σκαφών με λαθρεμπόριο ναρκωτικών. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι επιθέσεις έχουν οδηγήσει στον θάνατο περίπου 80 ανθρώπων.

Στη Βενεζουέλα, η κυβέρνηση έχει κινητοποιήσει στρατιωτικές μονάδες και πολιτοφυλακές σε όλη τη χώρα, ως απάντηση στα πλήγματα που εξαπολύουν οι ΗΠΑ στη θαλάσσια περιοχή της Καραϊβικής.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι ξεκινά νέα στρατιωτική αποστολή με την ονομασία «Operation Southern Spear», με στόχο –όπως είπε– «την απομάκρυνση των ναρκο-τρομοκρατών από το δυτικό ημισφαίριο». Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, σημείωσε: «Ο πρόεδρος Τραμπ έδωσε εντολή για δράση — και το Υπουργείο Πολέμου εκτελεί».

Διεθνή μέσα μετέδωσαν ότι την Πέμπτη, ανώτατοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι ενημέρωσαν τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο για μια σειρά από στρατιωτικές επιλογές στη Βενεζουέλα, συμπεριλαμβανομένων πιθανών χερσαίων επιχειρήσεων. Στην ενημέρωση συμμετείχαν ο Χέγκσεθ, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Νταν Κέιν και άλλοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι, οι οποίοι «παρουσίασαν στον πρόεδρο επιχειρησιακές επιλογές για τις επόμενες ημέρες».

Οι δηλώσεις του Τραμπ εντείνουν τη συζήτηση γύρω από το ενδεχόμενο μιας νέας στρατιωτικής ανάφλεξης στη Λατινική Αμερική, σε μια περίοδο κατά την οποία οι ΗΠΑ πολλαπλασιάζουν τις επεμβάσεις τους στην περιοχή, επικαλούμενες την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών.

