Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν από την τροπική καταιγίδα Κλαούντια που έπληξε σήμερα το πρωί την Αλμπουφέιρα στην Πορτογαλία.

Ο Πρόεδρος της χώρας, Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα, σε σύντομη ανακοίνωσή του εξέφρασε την αλληλεγγύη του προς τις οικογένειες των θυμάτων.

Η Πολιτική Προστασία είχε αναφέρει νωρίτερα στους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως οι σφοδροί άνεμοι προκάλεσαν τον τραυματισμό δύο ανθρώπων.

An 85-year-old British woman has died at a holiday campsite after Storm Claudia hit the Portuguese city of Albufeira



Regional commander of the Algarve, Vitor Vaz Pinto, said dozens of people were injured in the area. pic.twitter.com/kZ1XrByVgH — Sky News (@SkyNews) November 15, 2025

Παράλληλα, σε εστιατόριο παραλιακού σταθμού κοντά στην Αλμπουφέιρα «η μερική κατάρρευση μιας στέγης (…) προκάλεσε τον τραυματισμό 20 ανθρώπων», δήλωσε επίσης η Πολιτική Προστασία.

Πολλές περιοχές της νότιας Πορτογαλίας τέθηκαν σε πορτοκαλί συναγερμό σήμερα λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα τις τελευταίες ημέρες.

Ένα ζευγάρι ηλικιωμένων βρέθηκε νεκρό προχθές Πέμπτη στην κατοικία του κοντά στη Λισαβώνα, έπειτα από πλημμύρες που προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις την προηγούμενη νύχτα.

Η Πολιτική Προστασία της Πορτογαλίας δήλωσε σήμερα το πρωί ότι είχε καταγράψει περισσότερα από 3.300 περιστατικά από την Τετάρτη, κυρίως πλημμύρες και πτώσεις δέντρων στο σύνολο της πορτογαλικής επικράτειας, ως αποτέλεσμα της τροπικής καταιγίδας Κλαούντια.

