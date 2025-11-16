Στο Μπουένος Άιρες, μια Ρωσίδα τουρίστρια κατάφερε να συλλάβει ληστή που αναζητούνταν επί έξι μήνες. Ο δράστης, ο οποίος επέβαινε σε μοτοσικλέτα με συνεργό που οδηγούσε, επιχείρησε να της αρπάξει το κινητό τηλέφωνο.

Ωστόσο, η τουρίστρια το κράτησε γερά, με αποτέλεσμα η απόπειρα ληστείας να εξελιχθεί σε ένα απρόσμενα ιλαροτραγικό περιστατικό.

🇦🇷🇷🇺 In Argentina, Russian woman apprehended a robber who had been wanted for 6 months



He attempted to snatch the phone from her, but she grabbed it tightly. Look what happened after 🤣 pic.twitter.com/SvwjfNDFSr November 16, 2025

Με τη βοήθεια αρκετών ατόμων που βρίσκονταν στην περιοχή και σταμάτησαν για να τη βοηθήσουν, η γυναίκα κατάφερε να ακινητοποιήσει τον ληστή μέχρι να φτάσει ένα περιπολικό. Οι αστυνομικοί κατάφεραν στη συνέχεια να αναγνωρίσουν τον άλλο ύποπτο, τον οδηγό του δικύκλου, ο οποίος είχε τραπεί σε φυγή, και επίσης να τον συλλάβουν.

Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Κυριακής 9 Νοεμβρίου, αν και οι εικόνες έγιναν viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα τελευταία εικοσιτετράωρα. Πλάνα από κάμερες ασφαλείας από την περιοχή έδειχναν την 33χρονη να κοιτάζει το κινητό της ενώ βρισκόταν στο ποδήλατό της, περιμένοντας να ανάψει πράσινο όταν δέχθηκε την επίθεση.

skai.gr