Στο Μπουένος Άιρες, μια Ρωσίδα τουρίστρια κατάφερε να συλλάβει ληστή που αναζητούνταν επί έξι μήνες. Ο δράστης, ο οποίος επέβαινε σε μοτοσικλέτα με συνεργό που οδηγούσε, επιχείρησε να της αρπάξει το κινητό τηλέφωνο.
Ωστόσο, η τουρίστρια το κράτησε γερά, με αποτέλεσμα η απόπειρα ληστείας να εξελιχθεί σε ένα απρόσμενα ιλαροτραγικό περιστατικό.
Με τη βοήθεια αρκετών ατόμων που βρίσκονταν στην περιοχή και σταμάτησαν για να τη βοηθήσουν, η γυναίκα κατάφερε να ακινητοποιήσει τον ληστή μέχρι να φτάσει ένα περιπολικό. Οι αστυνομικοί κατάφεραν στη συνέχεια να αναγνωρίσουν τον άλλο ύποπτο, τον οδηγό του δικύκλου, ο οποίος είχε τραπεί σε φυγή, και επίσης να τον συλλάβουν.
Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Κυριακής 9 Νοεμβρίου, αν και οι εικόνες έγιναν viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα τελευταία εικοσιτετράωρα. Πλάνα από κάμερες ασφαλείας από την περιοχή έδειχναν την 33χρονη να κοιτάζει το κινητό της ενώ βρισκόταν στο ποδήλατό της, περιμένοντας να ανάψει πράσινο όταν δέχθηκε την επίθεση.