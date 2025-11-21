Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συνεδριάσουν αύριο, Σάββατο, στο περιθώριο της συνόδου της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ, με αντικείμενο την πορεία του πολέμου στην Ουκρανία και τις επόμενες κινήσεις της ΕΕ, όπως ανακοίνωσαν η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

Σε κοινή τους ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, οι δύο ευρωπαίοι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι είχαν συνομιλία με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τις τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο και το διπλωματικό πεδίο. «Μιλήσαμε στον πρόεδρο Ζελένσκι. Συζητήσαμε την τρέχουσα κατάσταση και είμαστε σαφείς ότι δεν θα πρέπει να γίνει τίποτα για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία», σημείωσαν ο Κόστα και η φον ντερ Λάιεν, επαναλαμβάνοντας τη σταθερή θέση των Βρυξελλών.

«Τίποτα δεν πρέπει να αποφασιστεί για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία», υπογράμμισε εκ νέου η πρόεδρος της Επιτροπής, μετά την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό Πρόεδρο, επιμένοντας στη συμμετοχή του Κιέβου σε κάθε πρωτοβουλία που αφορά το μέλλον του.

Από την πλευρά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι «ενημέρωσε» την πρόεδρο της Κομισιόν και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το σχέδιο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ «που έχει στόχο να βάλει τέλος σε σχεδόν τέσσερα χρόνια ρωσικής εισβολής», αφήνοντας να εννοηθεί ότι αναζητούνται διπλωματικές φόρμουλες για τον τερματισμό του πολέμου.

Αναφερόμενη στα επόμενα βήματα, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σημείωσε στην ανάρτησή της ότι «όσον αφορά τα επόμενα βήματα, οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συνεδριάσουν αύριο στο περιθώριο της G20, στη συνέχεια στην Ανγκόλα», όπου έχει προγραμματιστεί σύνοδος Ευρωπαϊκής Ένωσης – Αφρικανικής Ένωσης, στο πλαίσιο της ευρύτερης διπλωματικής κινητικότητας της ΕΕ.

