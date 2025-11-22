Ερώτηση για το ειρηνευτικό σχέδιο που πρότειναν οι ΗΠΑ στο Κίεβο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία δέχτηκε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μετά τη συνάντηση που είχε με τον εκλεγμένο δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι.

Δημοσιογράφος ρώτησε τον Τραμπ αν έχει μιλήσει με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σχετικά με το αμερικανικό σχέδιο 28 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Τραμπ απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των επαφών του, περιοριζόμενος να απαντήσει: «Έχουμε ένα σχέδιο. Είναι φρικτό αυτό που συμβαίνει. Είναι ένας πόλεμος που δεν έπρεπε να είχε ξεσπάσει ποτέ».

«Πιστεύουμε ότι έχουμε έναν τρόπο να επιτύχουμε την ειρήνη. Θα πρέπει να το εγκρίνει», είπε ακόμη.

Σε άλλο ερώτημα για την κριτική για το σχέδιο, ο Τραμπ απάντησε: «Εννοείς ότι δεν αρέσει στον Ζελένσκι; Θα πρέπει να του αρέσει, και αν δεν του αρέσει, υποθέτω ότι τότε θα πρέπει να συνεχίσουν να πολεμούν».

Trump on Zelensky:



He'll have to like the deal.



And if he doesn't like, they should just keep fighting.pic.twitter.com/BCY82idbfL — Clash Report (@clashreport) November 21, 2025

Πρόσθεσε ότι «[ενν. ο Ζελένσκι] έπρεπε να είχε κάνει μια συμφωνία πριν από ένα χρόνο, πριν από δύο χρόνια», προσθέτει ο Τραμπ.

Τόνισε όμως για τον Ουκρανό πρόεδρο ότι «σε κάποιο σημείο, θα πρέπει να αποδεχτεί κάτι. Θυμάστε ότι στο Οβάλ Γραφείο, πριν από λίγο καιρό, είπα: “Δεν έχετε τα χαρτιά”».

«Κληρονόμησα αυτόν τον πόλεμο. Νόμιζα ότι έπρεπε να είχε κάνει μια συμφωνία πριν από ένα χρόνο, πριν από δύο χρόνια», κατέληξε.

protothema.gr