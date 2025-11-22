Συνολικά 227 μαθητές και εκπαιδευτικοί του σχολείου St Mary, στην πολιτεία του Νίγηρα, στην κεντρική Νιγηρία, απήχθησαν την Παρασκευή, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ένωσης Χριστιανών της χώρας (CAN). Πρόκειται για τη δεύτερη μαζική απαγωγή μέσα στην ίδια εβδομάδα, έπειτα από εκείνη 25 γυμνασιόπαιδων στο βορειοδυτικό τμήμα της Νιγηρίας.

Στη Νιγηρία, χώρα υπονομευμένη από την ανασφάλεια, οι μαζικές απαγωγές είναι συχνές, με αυτή σχεδόν 300 μαθητριών στο Τσιμπόκ (βορειοανατολικά) το 2014 από τζιχαντιστές της Μπόκο Χαράμ να έχει μείνει χαραγμένη στη μνήμη πολλών.

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, 215 μαθητές και μαθήτριες και 12 εκπαιδευτικοί απήχθησαν από τρομοκράτες» στο σχολικό ίδρυμα στην πολιτεία του Νίγηρα, ανέφερε η CAN σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε έπειτα από επίσκεψη εκεί του προέδρου της τοπικής οργάνωσής της στην πολιτεία, του Μπούλος Ντάουα Γιοχάνα.

Nigeria: Islamists stormed a Catholic school overnight, kidnapping more than 50 children.



Dozens of armed jihadists arrived on motorbikes to assault St. Mary’s School in Papiri, Niger State.



The attack follows a similar incident on Monday in Kebbi State, where 25 schoolgirls… pic.twitter.com/9IxcqQOvWA — Christian Emergency Alliance (@ChristianEmerg1) November 21, 2025

«Κατά τη διάρκεια της επίθεσης των τρομοκρατών, ορισμένοι μαθητές κατάφεραν να αποδράσουν», τόνισε ο κ. Γιοχάνα, κατά την ανακοίνωση.

🚨 BREAKING: Nigerian gunmen have KIDNAPPED 52 Catholic school students, from St. Mary's in Papiri



There is a CLEAR genocide going on against Christians in Nigeria and it must be stopped.



Christianity is the most persecuted religion on Earth. pic.twitter.com/Bz0Hma6s2N November 21, 2025

protothema.gr