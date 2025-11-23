Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών προετοιμάζεται να εγκαινιάσει μια νέα φάση επιχειρήσεων που σχετίζονται με τη Βενεζουέλα τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Reuters υπό καθεστώς ανωνυμίας.

Η κλιμάκωση αυτή εντάσσεται στη συνεχιζόμενη πίεση της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ προς το καθεστώς του Νικολάς Μαδούρο, με τις συνολικές σχέσεις των δύο χωρών να βρίσκονται στο χειρότερο σημείο των τελευταίων ετών.

Οι αξιωματούχοι δεν διευκρίνισαν το εύρος ούτε τον ακριβή χρόνο της επικείμενης ενέργειας, καθώς δεν είναι σαφές εάν ο Τραμπ έχει λάβει την τελική απόφαση. Ωστόσο, δύο από τις πηγές ανέφεραν ότι οι μυστικές επιχειρήσεις αναμένεται να αποτελέσουν το πρώτο στάδιο της νέας αμερικανικής στρατηγικής.

Το Πεντάγωνο παρέπεμψε όλα τα ερωτήματα στον Λευκό Οίκο, ενώ η CIA αρνήθηκε να σχολιάσει. Στέλεχος της αμερικανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι «ο Πρόεδρος Τραμπ είναι έτοιμος να χρησιμοποιήσει κάθε μέσο της αμερικανικής ισχύος» για να σταματήσει τη ροή ναρκωτικών προς τις ΗΠΑ και να οδηγήσει στη δικαιοσύνη όσους θεωρεί υπεύθυνους.

Η Ουάσιγκτον εξετάζει εδώ και καιρό ενέργειες κατά της κυβέρνησης Μαδούρο, την οποία κατηγορεί για άμεση εμπλοκή στη διακίνηση ναρκωτικών. Ο Μαδούρο απορρίπτει όλες τις κατηγορίες. Σύμφωνα με δύο υψηλόβαθμους αξιωματούχους, ένα από τα σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι είναι και η προσπάθεια ανατροπής του προέδρου της Βενεζουέλας – κάτι που ο ίδιος υποστηρίζει ότι αποτελεί δηλωμένο στόχο της Ουάσιγκτον εδώ και χρόνια.

Η ένταση αυξάνεται παράλληλα με τη στρατιωτική συσσώρευση αμερικανικών δυνάμεων στην Καραϊβική. Το αεροπλανοφόρο Gerald R. Ford και η συνοδευτική ομάδα κρούσης του έφτασαν στην περιοχή στις 16 Νοεμβρίου, ενώ τουλάχιστον επτά πολεμικά πλοία, ένα πυρηνικό υποβρύχιο και αεροσκάφη F-35 έχουν αναπτυχθεί τις τελευταίες εβδομάδες. Παρότι οι επιχειρήσεις των ΗΠΑ επισήμως επικεντρώνονται στην καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, η ισχύς που έχει συγκεντρωθεί υπερβαίνει κατά πολύ τις ανάγκες τέτοιων αποστολών.

Από τον Σεπτέμβριο, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν πραγματοποιήσει 21 επιθέσεις εναντίον «σκαφών μεταφοράς ναρκωτικών» στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό, σκοτώνοντας τουλάχιστον 83 άτομα. Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλλουν τις επιχειρήσεις ως «παράνομες εξωδικαστικές εκτελέσεις», ενώ ορισμένοι σύμμαχοι των ΗΠΑ εκφράζουν αυξανόμενη ανησυχία για πιθανές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου.

Την ίδια στιγμή, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ετοιμάζεται να χαρακτηρίσει τη «Cartel de los Soles» – το δίκτυο που οι ΗΠΑ θεωρούν ότι σχετίζεται με τον Μαδούρο – ως ξένη τρομοκρατική οργάνωση, κάτι που ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι «ανοίγει ένα ευρύ φάσμα νέων επιλογών». Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι ο χαρακτηρισμός αυτός θα δώσει στις ΗΠΑ τη δυνατότητα να στοχεύσουν υποδομές και περιουσιακά στοιχεία του καθεστώτος στο εσωτερικό της Βενεζουέλας.

Η Ουάσιγκτον έχει παράλληλα αυξήσει την αμοιβή για πληροφορίες που οδηγούν στη σύλληψη του Μαδούρο στα 50 εκατομμύρια δολάρια. Οι αμερικανικές υπηρεσίες παρακολουθούν στενά συνομιλίες μεταξύ Καράκας και Ουάσιγκτον, χωρίς να είναι σαφές αν αυτές μπορεί να επηρεάσουν το χρονοδιάγραμμα των σχεδιαζόμενων επιχειρήσεων.

Το στρατιωτικό πλεονέκτημα των ΗΠΑ έναντι της Βενεζουέλας θεωρείται συντριπτικό: οι βενεζουελάνικες ένοπλες δυνάμεις αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις σε εκπαίδευση, μισθοδοσία και υλικό, με διοικητές μονάδων να αναγκάζονται —σύμφωνα με το Reuters— να διαπραγματεύονται με τοπικούς παραγωγούς τροφίμων για τη σίτιση των στρατιωτών.

Ως απάντηση στα σενάρια αμερικανικής εισβολής, η κυβέρνηση Μαδούρο εξετάζει στρατηγική «παρατεταμένης αντίστασης», με μικρές μονάδες να επιχειρούν σε πάνω από 280 σημεία ανά τη χώρα μέσω σαμποτάζ και ανταρτοπόλεμου – ένα σχέδιο που έχει παρουσιαστεί και σε κρατικά μέσα ενημέρωσης.

protothema.gr