Μια οικογένεια που είχε εγκαταλείψει τον απαιτητικό ρυθμό της πόλης για μια λιτή ζωή σε ξύλινο σπίτι στο δάσος της Αμπρούτσο βρέθηκε την περασμένη εβδομάδα στο κέντρο εθνικού σκανδάλου.

Την Πέμπτη, αστυνομικοί και κοινωνικοί λειτουργοί εισέβαλαν στην απομονωμένη κατοικία και απομάκρυναν τα τρία παιδιά από τους γονείς τους, τον 51χρονο Νέιθαν Τρεβάλιον από το Μπρίστολ και τη σύζυγό του Κάθριν Μπέρμιγχαμ, πρώην εκπαιδεύτρια ιππασίας από τη Μελβούρνη.

🇮🇹Nathan Trevallion and his family live ‘off-grid’ in an Italian farmhouse but social services accuse the couple of ‘parental negligence’



The Italian authorities, have taken a dim view of the Anglo-Australian family’s back-to-basics lifestyle – so much so that they are… pic.twitter.com/aadoplBIam November 23, 2025

Το δικαστήριο δικαιολόγησε την απόφαση της απομάκρυνσης των παιδιών από τους γονείς τους, υποστηρίζοντας ότι η 8χρονη Ουτοπία Ρόουζ και τα 6χρονα δίδυμα Γκαλόριαν και Μπλούμπελ, δεν λάμβαναν επαρκή εκπαίδευση και μεγάλωναν σε «κοινωνική απομόνωση». Ο δικαστής εξέφρασε επίσης την αντίθεσή του στο γεγονός ότι τα παιδιά χρησιμοποιούσαν υπαίθρια τουαλέτα αντί για ένα πλήρως εξοπλισμένο μπάνιο.

Η μητέρα των παιδιών κατάφερε να τα συνοδεύσει τελικά στο κέντρο προστασίας όπου μεταφέρθηκαν, καταγγέλλοντας ωστόσο, πως δεν της επιτρέπουν να είναι μαζί τους τις περισσότερες ώρες.

Η ζωή της οικογένειας εκτός πολιτισμού

Η απόφαση αυτή έχει αφήσει εμβρόντητη την Ιταλία. Το σπίτι της οικογένειας, ένα μικρό διώροφο οίκημα μέσα σε ιδιωτικό δάσος πέντε στρεμμάτων, δεν διαθέτει τρεχούμενο νερό ούτε σύνδεση με ρεύμα. Όσο για τα παιδιά, δεν πηγαίνουν σχολείο, αλλά λαμβάνουν κατ’ οίκον εκπαίδευση.

Η οικογένεια βασιζόταν στην ηλιακή ενέργεια για ρεύμα και σε ένα πηγάδι για νερό, με τους υποστηρικτές τους να λένε ότι επρόκειτο για μια συνειδητή επιλογή βιώσιμου τρόπου ζωής.

Το ζευγάρι αγόρασε το οικόπεδο το 2021 για 20.000 ευρώ και ονειρευόταν να μεγαλώσει τα παιδιά του μέσα στη φύση. Ωστόσο, οι αρχές κλήθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2024, όταν και τα πέντε μέλη της οικογένειας χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο λόγω δηλητηρίασης από μανιτάρια.

Σφοδρή μάχη μεταξύ πολιτικών και δικαστικής εξουσίας

Η υπόθεση έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον του ιταλικού κοινό, πυροδοτώντας μια σφοδρή μάχη ανάμεσα σε υπουργούς και δικαστικής εξουσίας.

Η Ιταλία πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι παρενέβη σχεδόν αμέσως μόλις έγινε γνωστή η είδηση, δηλώνοντας πως ήταν «ανήσυχη» για τη μεταχείριση της οικογένειας, αφότου τα παιδιά τέθηκαν υπό κρατική φροντίδα.

Αλλά και ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Ματέο Σαλβίνι καταφέρθηκε με σφοδρότητα κατά της απομάκρυνσης των παιδιών από τους γονείς τους, λέγοντας ότι ήταν «ανησυχητικό, επικίνδυνο και ντροπιαστικό» και κατηγόρησε το σύστημα ότι αποτυγχάνει. Δεσμεύτηκε μάλιστα, να πάει στο Αμπρούτσο για να συναντήσει την οικογένεια.

Οι δικαστές όμως αντέδρασαν, κατηγορώντας τους πολιτικούς ότι προσπαθούν να κερδίσουν πόντους εις βάρος μιας ευάλωτης οικογένειας σε κρίση.

Ακόμη και ο Ιταλός υπουργός Δικαιοσύνης Κάρλο Νόρντιο, φαίνεται να διαφοροποιήθηκε, προειδοποιώντας ότι η αφαίρεση παιδιών από τους γονείς είναι μια «εξαιρετικά επώδυνη απόφαση» που απαιτεί μεγάλη προσοχή – αφήνοντας να εννοηθεί ότι ενδέχεται να κληθούν ανεξάρτητοι επιθεωρητές για να διερευνήσουν την υπόθεση.

Μάλιστα, ανέφερε: «Για δεκαετίες, έχουμε βομβαρδιστεί από ‘προφήτες’ που λένε ότι πρέπει να εγκαταλείψουμε τον καταναλωτισμό και να επιστρέψουμε στη φύση. Αυτοί οι άνθρωποι το έκαναν και πρέπει να αξιολογήσουμε αν αυτό βάζει σε κίνδυνο την εκπαίδευση των παιδιών. Πιστεύω ότι οι γονείς είναι πλήρως ενήμεροι για τις ευθύνες τους».

Τι απαντούν οι δικαστές

Όμως η ανώτατη δικαστική ηγεσία επιμένει ότι οι δικαστές ενήργησαν σωστά.

Ο Ρόκο Μαρουότι, γενικός γραμματέας της εθνικής ένωσης δικαστών, δήλωσε ότι το δικαστήριο ανέφερε με λεπτομέρειες τους λόγους για την αφαίρεση των παιδιών. «Πρέπει πρώτα να το διαβάσετε, πριν το επικρίνετε τυφλά», είπε.

Οι Ιταλοί στηρίζουν την οικογένεια

Στο μεταξύ, καθώς η πολιτική θύελλα εντείνεται, ο πατέρας στο επίκεντρο της υπόθεσης παραδέχεται ότι ήταν «απίστευτο» να βλέπει πόσοι απλοί Ιταλοί στηρίζουν την οικογένειά του.

«Όλοι μιλούν γι’ αυτό. Με σταματούν στον δρόμο άνθρωποι που δεν έχω ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου και μου λένε ότι είναι μαζί μας, ότι σέβονται αυτό που κάνουμε. Είναι φοβερό. Τώρα που εμπλέκονται και οι πολιτικοί στη Ρώμη, ελπίζουμε τα πράγματα να κινηθούν», είπε ο κ. Τρεβάλιον στην The Telegraph.

"Ho portato vestiti e frutta a mia moglie e ai bambini. Ho detto loro che in 4-5 giorni torneranno a casa". Nathan Trevallion parla della sua famiglia allontanata dall'abitazione nel bosco di Palmoli, in provincia di Chieti. Ieri, 20 novembre, è arrivato il provvedimento di… pic.twitter.com/bCh6YPFf6X — giorgio bianchi (@Giorgioaki) November 21, 2025

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Τζιοβάνι Αντζελούτσι, καταθέτει τώρα επείγουσα έφεση με την ελπίδα η οικογένεια να επανενωθεί μέχρι τα Χριστούγεννα.

Και η κοινή γνώμη κάνει τα αισθήματά της απόλυτα σαφή: Περισσότεροι από 120.000 άνθρωποι έχουν ήδη υπογράψει ένα viral διαδικτυακό ψήφισμα με τίτλο «Salviamo la famiglia che vive nel bosco» — «Να σώσουμε την οικογένεια που ζει στο δάσος».

Ένας υποστηρικτής συνόψισε την αυξανόμενη οργή: «Μπορείς να δεις την ευτυχία και τη θετικότητα στα μάτια τους. Δεν έχει σημασία ότι τα παιδιά δεν έχουν τηλεόραση ή PlayStation· ζουν ευτυχισμένα. Αφήστε τους ήσυχους!».

Όσο για την οικογένεια; Με μια απλή δήλωση στο δικαστήριο, συνοψίζει τους λόγους που αποφάσισε να αλλάξει τη ζωή του. ««Αλλάξαμε συνειδητά τις ζωές μας… για να προσφέρουμε στα παιδιά μας γονείς που μπορούν να είναι στο σπίτι μαζί τους, φαγητό, αέρα και νερό καθαρό, και ένα περιβάλλον όχι μόνο ευεργετικό για την εγκεφαλική και σωματική τους ανάπτυξη, αλλά το σημαντικότερο: μια σύνδεση».

