Τα τρία παιδιά μιας οικογένειας που ζούσαν στην ιταλική ύπαιθρο, εκτός πολιτισμού, απομάκρυνε η αστυνομία, μετά την απόφαση δικαστηρίου που επικύρωσε ισχυρισμούς περί κακομεταχείρισης.

Ο 51χρονος Νέιθαν Τρεβάλιον, πρώην σεφ από το Μπρίστολ και η Αυστραλή σύζυγός του, Κάθριν Μπέρμιγχαμ, αγόρασαν ένα ερειπωμένο αγρόκτημα στην περιοχή Αμπρούτσο της κεντρικής Ιταλίας το 2021.

Μετακόμισαν εκεί μαζί με τα τρία μικρά τους παιδιά -ένα κορίτσι 8 ετών και τα 6χρονα δίδυμα αγόρια τους- για να ζήσουν εκτός πολιτισμού, επιβιώνοντας κυρίως με φρούτα και λαχανικά δικής τους παραγωγής.

#wildernesssurvival #italytravel #brits #expats ♬ original sound – The Telegraph @thetelegraph 🇮🇹Nathan Trevallion and his family live ‘off-grid’ in an Italian farmhouse but social services accuse the couple of ‘parental negligence’ The Italian authorities, have taken a dim view of the Anglo-Australian family’s back-to-basics lifestyle – so much so that they are threatening to take the children away and place them in care. “The threat of that… you have no idea of the anxiety, the night tremors that we wake up with, the anxiety attacks and everything. That’s the worst fear of any parent.” “As a mother, I don’t even want to think about it. But they do not have the right to take our children and that is why we are standing strong,” Catherine, 45, told The Telegraph. 🔗 Read the full story in bio #italy

Αστυνομικοί πήραν τα παιδιά από τους γονείς τους

Την Πέμπτη όμως, ένας δικαστής στην πόλη Λ’ Άκουιλα επικύρωσε τους ισχυρισμούς των εισαγγελέων πως τα παιδιά υπέφεραν από «σοβαρή βλάβη» λόγω του τρόπου ζωής των γονιών τους –της επιστροφής, δηλαδή, στη φύση– και της κατ’ οίκον εκπαίδευσης στο απομακρυσμένο σπίτι τους, το οποίο δεν διαθέτει τρεχούμενο νερό.

Δέκα καραμπινιέροι απομάκρυναν τα παιδιά – την 8χρονη Ουτοπία Ρόουζ και τα 6χρονα δίδυμα Γκαλόριαν και Μπλούμπελ – το απόγευμα της Πέμπτης, σύμφωνα με την Telegraph. Ωστόσο, μετά από διαπραγματεύσεις μέσω του συνηγόρου της οικογένειας, η μητέρα τους επετράπη να τα συνοδεύσει σε έναν ξενώνα στην παραθαλάσσια πόλη Βάστο, όπου κρατούνται χωριστά.

«Δεν υπάρχει κακοποίηση» λέει η μητέρα

«Έχουμε φυλακιστεί για ένα έγκλημα που δεν κάναμε ποτέ» είπε η Μπέρμιγχαμ στην Telegraph, από τον ξενώνα την Παρασκευή. «Μου έχουν αφαιρέσει τα γονικά μου δικαιώματα. Δεν υπάρχει αμέλεια, δεν υπάρχει κακοποίηση, τα παιδιά δεν κινδυνεύουν να χάσουν τη ζωή τους. Αυτό είναι παράλογο» πρόσθεσε.

Η Μπέρμιγχαμ τόνισε επίσης ότι έχει χωριστεί από τα παιδιά της μέσα στη δομή και δεν έχει καμία ιδέα για το ποιος τα φροντίζει. «Δεν μου επιτρέπουν να δω τα παιδιά μου, είναι κάτω. Μου είπαν ότι δεν μπορώ να μείνω μαζί τους. Είμαστε φυλακισμένοι 10 μέρες ενώ ο δικηγόρος μας αμφισβητεί την απόφαση του δικαστή. Για ποιο έγκλημα; Ακόμα δεν μας έχουν πει το γιατί».

Ο πατέρας των παιδιών, Τρεβάλιον, δεν επιτρέπεται να μπει στον ξενώνα όπου κρατούνται η σύζυγος και τα παιδιά του. Όπως είπε ο δικηγόρος τους ετοιμάζεται να ασκήσει έφεση κατά της δικαστικής απόφασης και τόνισε ότι οι ιταλικές αρχές δεν είχαν κανένα δικαίωμα να του πάρουν τα παιδιά. Αν όμως ο δικαστής αποφασίσει εναντίον των γονιών στην έφεση, τα παιδιά τους θα τοποθετηθούν σε ανάδοχη φροντίδα.

«Αυτό είναι μια μεγάλη αδικία», είπε ο Τρεβάλιον στη Telegraph. «Έχουν παραβιάσει τα δικαιώματά μας. Η σύζυγός μου έχει απομακρυνθεί και της έχουν πει ότι δεν επιτρέπεται να κοιμηθεί με τα παιδιά. Κάνουν ό,τι μπορούν για να τη χωρίσουν από τα παιδιά.»

Στα νομικά έγγραφα που είδε η Telegraph, οι εισαγγελείς ισχυρίστηκαν ότι τα παιδιά μεγάλωναν σε «δύσκολες και επιβλαβείς» συνθήκες διαβίωσης και ότι έπρεπε να τεθούν «επειγόντως» υπό φροντίδα. «Η οικογένεια ζει σε ένα ερειπωμένο σπίτι που δεν διαθέτει εγκαταστάσεις και σε ένα μικρό τροχόσπιτο. Τα παιδιά δεν πηγαίνουν σχολείο», ανέφεραν οι εισαγγελείς.

Η οικογένεια ζει σε ένα μικρό αγροτόσπιτο, το οποίο βρίσκεται μέσα σε ένα τμήμα δάσους κοντά στο χωριό Παλμόλι, στη ορεινή περιοχή του Αμπρούτσο. Το σπίτι τους δεν έχει νερό ή ηλεκτρικό ρεύμα, διαθέτει έναν μικρό στάβλο με ένα γαϊδούρι και μερικά άλλα κατοικίδια ζώα.

Υπαίθρια τουαλέτα και ηλιακοί συλλέκτες

Οι ιταλικές αρχές επέμειναν ότι τα παιδιά υπέφεραν επειδή δεν είχαν σύγχρονο μπάνιο με σύνδεση στο δίκτυο ύδρευσης, αλλά αναγκάζονταν να χρησιμοποιούν μια τουαλέτα σε ξύλινο παράπηγμα.

Η Μαρίκα Μπολονιέζε, ανεξάρτητη δικηγόρος που έχει οριστεί από το δικαστήριο για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών δήλωσε ότι οι γονείς ήταν πρόθυμοι να συνεργαστούν και ότι τα παιδιά έδειχναν να είναι καλά.

Κοντά στο σπίτι τους, ένα μονοπάτι οδηγεί μέσα από το δάσος σε ένα ρυάκι όπου τα παιδιά κολυμπούν το καλοκαίρι. Παίρνουν νερό από ένα πηγάδι, παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα από ηλιακούς συλλέκτες και καλλιεργούν λαχανικά σε καθαρισμένα κομμάτια γης μέσα στο δάσος.

Η διαδικτυακή καμπάνια για τη σωτηρία της οικογένειας

Σε μια εποχή καταναλωτισμού, εξωφρενικών τιμών ακινήτων και έντονης εξάρτησης από την τεχνολογία, η απόφασή τους να ζουν μια απλή ζωή σε ένα δίχωρο κτίσμα που αγόρασαν για 20.000 ευρώ, όπου καλλιεργούν τα δικά τους λαχανικά, έχει προκαλέσει θαυμασμό.

Μια διαδικτυακή καμπάνια με τίτλο «Salviamo la famiglia che vive nel bosco» («Να σώσουμε την οικογένεια που ζει στο δάσος») ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα στην πλατφόρμα Change.org. Μέχρι στιγμής, περισσότερα από 30.000 άτομα έχουν υπογράψει την έκκληση.

«Η Κάθριν και ο Νέιθαν δεν είναι φτωχοί, δεν ζουν σε ασταθείς συνθήκες, απλώς επέλεξαν να ζουν έτσι», αναφέρει η έκκληση.

Πώς εντόπισαν την οικογένεια οι ιταλικές Αρχές

Όλα ξεκίνησαν το περασμένο καλοκαίρι όταν μια δηλητηρίαση από μανιτάρια τους ανάγκασε να αναζητήσουν νοσοκομειακή περίθαλψη. Αν δεν συνέβαινε αυτό, κανείς δεν θα είχε προσέξει το σπίτι στο δάσος όπου ζούσαν.

Οι γιατροί έκαναν αναφορά στις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου και την Εισαγγελία Ανηλίκων της Λ’ Άκουιλα, η οποία έφτασε στο σπίτι της οικογένειας για να διαπιστώσει τις συνθήκες ζωής τους.

Τι λένε οι γονείς για τον τρόπο ζωής τους

Το ζευγάρι, αρνείται να αποδεχτεί ότι ζει σε πρωτόγονες συνθήκες και υπερασπίζεται τα δικαιώματά του . Εξηγούν ότι η ανατροφή των παιδιών τους με συγκεκριμένες θυσίες ήταν μια προσεκτικά σχεδιασμένη επιλογή τρόπου ζωής, η οποία δεν περιελάμβανε καμία βία εναντίον των παιδιών. Αυτό περιλαμβάνει και τη μη αποστολή τους στο σχολείο, επειδή η εκπαίδευσή τους παρέχεται από έναν δάσκαλο από το Μολίζε. Όσο για την έλλειψη κοινωνικοποίησης, οι γονείς αρνούνται επίσης αυτή την κατηγορία: «Δεχόμαστε συχνούς επισκέπτες στο σπίτι μας, βγαίνουμε έξω για να επισκεφτούμε τα μαγαζιά, τα παιδιά παίζουν με το γαϊδουράκι μας».

Όσο για την έλλειψη ανέσεων στο παλιό αγρόκτημα, το ζευγάρι σημειώνει ότι η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται από ηλιακούς συλλέκτες , το νερό αντλείται από πηγάδι και το εξωτερικό μπάνιο είναι στην πραγματικότητα μια σύγχρονη μονάδα κομποστοποίησης, από αυτές που μετατρέπουν τα οργανικά απόβλητα σε κομπόστ για γεωργική χρήση.

iefimerida.gr