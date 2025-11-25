Η ανάπτυξη του πρώτου αναδιπλούμενου iPhone συνεχίζεται, με νέες αναλύσεις να δείχνουν ότι η Apple στοχεύει ξεκάθαρα στην premium κατηγορία.

Σύμφωνα με πρόσφατη εκτίμηση του Arthur Liao (Fubon Research), η συσκευή φαίνεται πως θα τοποθετηθεί σε υψηλό εύρος τιμών, επιβεβαιώνοντας τις προηγούμενες προβλέψεις αναλυτών.

Ο Ming-Chi Kuo έχει ήδη αναφέρει ότι περιμένει μια τιμολόγηση από περίπου $2.000 έως $2.500, ενώ ο Mark Gurman του Bloomberg, τοποθετεί την εκκίνηση γύρω στα $2.000. Η συνολική εικόνα είναι ότι η Apple ετοιμάζει μια σαφέστατα ακριβή, κορυφαία συσκευή.

Η Fubon Research εξηγεί ότι το κόστος ανεβαίνει κυρίως λόγω της αναδιπλούμενης οθόνης και του hinge, τα οποία θεωρούνται ιδιαίτερα ακριβά στη διαδικασία παραγωγής. Παρ’ όλα αυτά, η εταιρεία υπολογίζει ότι το προϊόν μπορεί να φτάσει τις 5,4 εκατομμύρια πωλήσεις το 2026, παρά την αναμενόμενη πτώση της συνολικής αγοράς smartphones.

Με δεδομένο ότι η συνολική αγορά των smartphones προβλέπεται να “πιεστεί” το 2026, πολλοί αναλυτές θεωρούν ότι τα foldables θα αποτελέσουν το μοναδικό πραγματικό “spotlight” και η είσοδος της Apple είναι σίγουρο πως θα τραβήξει τα βλέμματα.

