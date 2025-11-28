Νέα λεκτική επίθεση κατά δημοσιογράφου εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς τη «χαζή» όταν τον πίεσε με ερωτήσεις για τον Αφγανό που πυροβόλησε δύο εθνοφρουρούς στην Ουάσιγκτον.

Κατά τη συνέντευξη Τύπου στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα, μετά την καθιερωμένη τηλεφωνική επικοινωνία της Ημέρας των Ευχαριστιών με Αμερικανούς στρατιώτες, ο 79χρονος πρόεδρος των ΗΠΑ αντέδρασε έντονα σε ερώτηση γυναίκας δημοσιογράφου σχετικά με τον 29χρονο Ραχμανουλάχ Λακανουάλ. Ο τελευταίος ζει από το 2021 στην Ουάσιγκτον και φέρεται να είχε συνεργαστεί με τη CIA στο Αφγανιστάν.

Δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν πως ο δράστης της επίθεσης κατά των δύο εθνοφρουρών – η μία εκ των δύο υπέκυψε στα τραύματά της – είχε αιτηθεί άσυλο το 2024 και ότι αυτό εγκρίθηκε τον Απρίλιο του 2025 από την κυβέρνηση Τραμπ.

Η αντιπαράθεση Τραμπ – δημοσιογράφου για τον Αφγανό



Ο Τραμπ υποστήριξε ότι «δεν υπήρξε καμία διαδικασία ελέγχου» κατά την είσοδο Αφγανών στις ΗΠΑ, δηλώνοντας πως «πολλοί ήρθαν αβέβαιοι και πρέπει να φύγουν». Όταν η δημοσιογράφος του υπενθύμισε ότι επί της κυβέρνησής του το υπουργείο Δικαιοσύνης είχε μιλήσει για «ενδελεχή έλεγχο» από το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το FBI, ο Τραμπ ξέσπασε:

«Είσαι χαζή; Είσαι χαζό άτομο;» είπε τρεις φορές, αποδίδοντας την ευθύνη στην κυβέρνηση Μπάιντεν για «χιλιάδες ανθρώπους που δεν έπρεπε να βρίσκονται στη χώρα».

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Αμπιγκέιλ Τζάκσον, υποστήριξε τον πρόεδρο, δηλώνοντας ότι ο Τραμπ είναι γνωστός για τον «απροκάλυπτο τρόπο» με τον οποίο μιλά. Τόνισε πως το περιστατικό «δεν έχει σχέση με το φύλο» της δημοσιογράφου και απέδωσε τον τόνο της απάντησης στη χαμηλή εμπιστοσύνη του κοινού προς τα ΜΜΕ.

Η επίσημη ομάδα «RapidResponse 47» του Λευκού Οίκου δημοσίευσε μάλιστα το απόσπασμα στα κοινωνικά δίκτυα, συνοδεύοντας το βίντεο με σχόλια κατά των «fake news».

FAKE NEWS: "Why do you blame the Biden Administration?"@POTUS: "Because they let him! Are you stupid? Are you a stupid person? Because they came in on a plane — along with thousands of other people that SHOULDN'T BE HERE."



🔥🔥🔥 pic.twitter.com/XrSDDjLSLx November 28, 2025

Η δημοσιογράφος του NewsNation, Λίμπι Ντιν, πίεσε τον πρόεδρο για το αν πράγματι ο ύποπτος είχε λάβει άσυλο επί της κυβέρνησής του. Ο Τραμπ απάντησε ότι όταν οι άνθρωποι «έρχονται αεροπορικώς, είναι πολύ δύσκολο να απελαθούν», ενώ δεσμεύτηκε ότι «θα φύγουν όλοι».

Ο Τραμπ άφησε επίσης να εννοηθεί πως ο δράστης ίσως παρακινήθηκε από «δυσαρέσκεια» επειδή «δεν μπορούσε πλέον να κάνει εγκλήματα», αναφέροντας ότι η δράση της Εθνοφρουράς είχε μηδενίσει την εγκληματικότητα στην πόλη.

Σειρά προσβλητικών σχολίων Τραμπ προς γυναίκες δημοσιογράφους



Το επεισόδιο έρχεται μετά από μια σειρά πρόσφατων φραστικών επιθέσεων του Τραμπ προς γυναίκες δημοσιογράφους. Νωρίτερα τον μήνα, αποκάλεσε «γουρουνίτσα» (piggy) τη ρεπόρτερ του Bloomberg, Κάθριν Λούσι, όταν τον ρώτησε για την υπόθεση Έπσταϊν.

Ενώ προ ημερών επιτέθηκε και στη δημοσιογράφο των New York Times, Κέιτι Ρότζερς, χαρακτηρίζοντάς την «τριτοκλασάτη» και «άσχημη, εσωτερικά και εξωτερικά», μετά από δημοσίευμά της στο οποίο ανέφερε ότι ο Τραμπ εμφανίζει σημάδια κόπωσης και έχει μειώσει τον φόρτο εργασίας στη δεύτερη θητεία του.

iefimerida.gr