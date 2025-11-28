Περίπου εκατό διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης εισέβαλαν στα γραφεία της εφημερίδας La Stampa στο Τορίνο, παραβιάζοντας την κεντρική πύλη του κτιρίου και φτάνοντας μέχρι την αίθουσα σύνταξης, σύμφωνα με τοπικές αναφορές.

Οι διαδηλωτές, πολλοί από τους οποίους με καλυμμένο το πρόσωπο, έγραψαν συνθήματα στους τοίχους και πέταξαν χαρτιά και βιβλία που βρίσκονταν στα γραφεία. Άφησαν, επίσης, κοπριά έξω από την κεντρική είσοδο. Οι Ιταλοί δημοσιογράφοι σήμερα απεργούν και σε όλα τα μέσα ενημέρωσης, τα γραφεία ήταν σχεδόν άδεια.

Attivisti pro Palestina occupano la sede de “La Stampa”. Cori nella redazione vuota. Leggi https://t.co/eL3dsv2eLC pic.twitter.com/3k9uxAbmuk November 28, 2025

Οι δημοσιογράφοι της La Stampa και η Ένωση Συντακτών Ιταλίας καταδίκασαν το βίαιο αυτό συμβάν τονίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι πρόκειται για επίθεση κατά της ελευθεροτυπίας διερωτώμενοι – παράλληλα – για ποιο λόγο η αστυνομία δεν προστάτεψε την εφημερίδα.

Torino, manifestanti pro-Palestina hanno vandalizzato la sede de La Stampa, vuota per sciopero: letame contro i cancelli e scritte sui muri. Il gruppo ha forzato un'entrata secondaria dell'edificio e fatto poi irruzione all'interno della redazione [Foto: LaPresse] @ultimoranet pic.twitter.com/phZDSjLBbZ — Ultimora.net (@ultimoranet) November 28, 2025

«Δεν φοβόμαστε, είμαστε δημοσιογράφοι και θα συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας χωρίς να αφήσουμε να μας εκφοβίσουν», υπογράμμισαν οι δημοσιογράφοι της La Stampa.

