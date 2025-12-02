Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι σύντομα θα ξεκινήσει επιθέσεις κατά στόχων εντός της Βενεζουέλας.

«Θα ξεκινήσουμε να πραγματοποιούμε αυτές τις επιθέσεις και στην ξηρά», δήλωσε την Τρίτη κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου.

Πρόσθεσε μάλιστα ότι «γνωρίζουμε πού ζουν, ξέρουμε πού ζουν οι κακοί και θα ξεκινήσουμε πολύ σύντομα».

Ο Αμερικανός πρόεδρος κλιμακώνει με τον τρόπο αυτό τη στάση του εναντίον των εμπόρων ναρκωτικών για τους οποίους η Ουάσινγκτον λέει ότι ξεκινούν με τα ταχύπλοά τους από τη Βενεζουέλα.

Εξάλλου, ο Τραμπ εξετάζει εδώ και εβδομάδες το ενδεχόμενο να χτυπήσει στόχους μέσα στη Βενεζουέλα, σημειώνει το CNN.