Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ ανακοίνωσε την ανάπτυξη ομοσπονδιακών πρακτόρων στη Νέα Ορλεάνη, στο πλαίσιο επιχειρήσεων που στοχεύουν παράνομους μετανάστες.

Εκπρόσωπος του υπουργείου διευκρίνισε ότι η επιχείρηση επικεντρώνεται σε εγκληματίες, συμπεριλαμβανομένων ατόμων που είχαν συλληφθεί στο παρελθόν και πλέον κυκλοφορούν ελεύθεροι, ενισχύοντας την ομοσπονδιακή παρουσία στην περιοχή.

Ωστόσο, η εφημερίδα New York Times επισημαίνει πως οι περισσότεροι συλληφθέντες σε προηγούμενες επιχειρήσεις δεν είχαν ποινικό μητρώο.

Στην ανακοίνωση του υπουργείου δεν διευκρινίζεται πόσοι ομοσπονδιακοί πράκτορες θα αναπτυχθούν στη Νέα Ορλεάνη ή για πόσο χρονικό διάστημα.

Χθες Τρίτη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως σκόπευε σύντομα να αναπτύξει μέλη της Εθνοφρουράς στη Νέα Ορλεάνη κατόπιν έκκλησης για βοήθεια από τον Ρεπουμπλικανό κυβερνήτη της Λουιζιάνας, Τζεφ Λάντρι.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει πυροδοτήσει πολιτική ένταση τους τελευταίους μήνες με τις επιχειρήσεις ομοσπονδιακών δυνάμεων κατά παράνομων μεταναστών, πιο πρόσφατα στις ελεγχόμενες από Δημοκρατικούς πόλεις Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας και το Σικάγο.

Σφοδρή κριτική δέχεται η ομοσπονδιακή υπηρεσία μετανάστευσης (ICE), με τους επικριτές να καταγγέλλουν αυθαιρεσίες και επιθετική συμπεριφορά πρακτόρων της, που σε ορισμένες περιπτώσεις φορούσαν κουκούλες κατά τη διάρκεια εφόδων.

