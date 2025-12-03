Φραστική επίθεση κατά μεταναστών από τη Σομαλία, εξαπέλυσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι «δεν τους θέλουμε στη χώρα μας» και ως δεν είναι ευπρόσδεκτοι στις ΗΠΑ.

Εκφράστηκε με αφορμή σκάνδαλο στην πολιτεία Μινεσότα (βόρεια), όπου, σύμφωνα με την τοπική δικαιοσύνη, καταβλήθηκαν ποσά που εκτιμάται ότι ξεπερνούν το ένα δισεκατομμύριο δολάρια για ανύπαρκτες κοινωνικές υπηρεσίες, κυρίως μέσω εικονικών τιμολογίων Αμερικανών σομαλικής καταγωγής.

Στη Σομαλία «δεν έχουν τίποτα, το μόνο που κάνουν ότι τρέχουν γύρω-γύρω και σκοτώνουν ο ένας τον άλλο», είπε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου του.

«Η χώρα τους δεν είναι καλή για κάποιον λόγο. Η χώρα τους βρομάει και δεν τους θέλουμε στη χώρα μας», συνέχισε.

Ο ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος βάζει συχνά μειονότητες στο στόχαστρο κι έχει αναγορεύσει την πάταξη της παράτυπης μετανάστευσης σε κορυφαία προτεραιότητά του, υποδαυλίζοντας τον φόβο μερίδας της λευκής πλειοψηφίας πως θα χάσει την πολιτική, οικονομική και πολιτισμική εξουσία της.

«Είμαστε σε σημείο καμπής», είπε ακόμα κι υποστήριξε πως οι ΗΠΑ δεν πρέπει να κάνουν τη «λάθος επιλογή», που θα ήταν, κατ’ αυτόν, «να συνεχίσουμε να υποδεχόμαστε σκουπίδια στη χώρα μας».

Υποστηρίζοντας ότι οι Αμερικανοί σομαλικής καταγωγής «δεν συνεισφέρουν τίποτα», καταφέρθηκε για νιοστή φορά εναντίον της Ιλάμ Ομάρ, δημοκρατικής βουλεύτριας από τη Μινεσότα που κατάγεται από τη Σομαλία και επικρίνει πολύ συχνά την κυβέρνησή του.

«Η Ιλάν Ομάρ είναι σκουπίδι. Οι φίλοι της είναι σκουπίδια», είπε ο πρόεδρος Τραμπ. «Ας επιστρέψουν εκεί απ’ όπου ήρθαν και ας λύσουν τα προβλήματά τους», πέταξε.

Η δημοκρατική πολιτικός, συχνά-πυκνά στο στόχαστρο του ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα, αντέδρασε μέσω X: «Η εμμονή του με μένα είναι ανατριχιαστική. Ελπίζω να του προσφερθεί η (ψυχολογική) βοήθεια που χρειάζεται απελπιστικά».

Την περασμένη εβδομάδα, ο αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε την πρόθεσή του να «τερματίσει τη μετανάστευση από όλες τις χώρες του τρίτου κόσμου» στις ΗΠΑ, μετά την επίθεση εναντίον δυο εθνοφρουρών στην Ουάσιγκτον για την οποία κατηγορήθηκε αφγανός πρώην στρατιωτικός.

Η Σομαλία, χώρα στο Κέρας της Αφρικής, το 70% του πληθυσμού της οποίας βιώνει «πολυδιάστατη φτώχεια», σύμφωνα με τον ΟΗΕ, βυθίστηκε τα χρόνια του 1990 σε εμφύλιο πόλεμο που οδήγησε στην κατάρρευση του κράτους.

Πάγωμα όλων των μεταναστευτικών αιτήσεων από 19 χώρες

Η κυβέρνηση Τραμπ ανέστειλε όλες τις μεταναστευτικές διαδικασίες για πολίτες 19 χωρών που βρίσκονται από τον Ιούνιο σε καθεστώς ταξιδιωτικής απαγόρευσης, παγώνοντας αιτήσεις για πράσινη κάρτα και αμερικανική υπηκοότητα, σύμφωνα με επιβεβαίωση από την Υπηρεσία Ιθαγένειας και Μετανάστευσης των ΗΠΑ, όπως αναφέρουν οι New York Times.

Η αναστολή καλύπτει πολίτες από χώρες που έχουν ενταχθεί στους περιορισμούς της κυβέρνησης Τραμπ, μεταξύ των οποίων το Αφγανιστάν, η Μιανμάρ, το Τσαντ, η Δημοκρατία του Κονγκό, η Ισημερινή Γουινέα, η Ερυθραία, η Αϊτή, το Ιράν, η Λιβύη, η Σομαλία, το Σουδάν και η Υεμένη, οι οποίες τελούν υπό πλήρη απαγόρευση, καθώς και χώρες με μερικούς περιορισμούς όπως το Μπουρούντι, η Κούβα, το Λάος, η Σιέρρα Λεόνε, το Τόγκο, το Τουρκμενιστάν και η Βενεζουέλα. Η ταξιδιωτική λίστα περιλαμβάνει ορισμένα από τα φτωχότερα και πιο πολιτικά ασταθή κράτη παγκοσμίως, ενώ η νέα αναστολή μπλοκάρει κάθε διαδικασία απόκτησης καθεστώτος μέσω της Υπηρεσίας Ιθαγένειας και Μετανάστευσης των ΗΠΑ.

Η κίνηση ενισχύει την ήδη αυστηρή γραμμή της κυβέρνησης στο μεταναστευτικό, η οποία εντάθηκε μετά την ένοπλη επίθεση εναντίον δύο μελών της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον την προηγούμενη εβδομάδα. Ως ύποπτος έχει ταυτοποιηθεί ο Ραχμανουλά Λάκανγουαλ, 29 ετών, Αφγανός που είχε λάβει άσυλο στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Απρίλιο. Οι νέοι περιορισμοί έχουν ήδη περιορίσει σημαντικά τις νόμιμες οδούς μετανάστευσης, ενώ το νέο πάγωμα καταδεικνύει ότι το πλέγμα των μέτρων παραμένει σε εξέλιξη.

«Η κυβέρνηση Τραμπ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα άτομα που γίνονται πολίτες να είναι οι καλύτεροι από τους καλύτερους. Η ιθαγένεια είναι προνόμιο, όχι δικαίωμα», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Ιθαγένειας και Μετανάστευσης των ΗΠΑ, Μάθιου Τραγκέσερ, επιβεβαιώνοντας την απόφαση. «Δεν θα ρισκάρουμε τίποτα όταν διακυβεύεται το μέλλον του έθνους μας».

Η αναστολή καλύπτει τις πιο κρίσιμες διαδικασίες του αμερικανικού μεταναστευτικού συστήματος, όπως αιτήσεις για πράσινη κάρτα και για απόκτηση υπηκοότητας. Δικηγόροι μετανάστευσης ανέφεραν ακυρώσεις τελετών πολιτογράφησης και προγραμματισμένων συνεντεύξεων, σημειώνοντας ότι πολλοί μετανάστες απομακρύνθηκαν την Τρίτη από κέντρα εξυπηρέτησης χωρίς καμία επίσημη αιτιολόγηση.

Οι νέοι κανόνες που ανακοινώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα αναμένεται να επηρεάσουν περισσότερα από 1,5 εκατομμύριο άτομα με εκκρεμείς αιτήσεις ασύλου, καθώς και πάνω από 50.000 που έλαβαν άσυλο επί κυβέρνησης Μπάιντεν. Ωστόσο, παραμένει ασαφές πόσοι πολίτες από τις 19 χώρες που βρίσκονται στην ταξιδιωτική απαγόρευση αναμένουν μεταναστευτικά οφέλη ή βρίσκονται σε διαδικασία εξέτασης.

protothema.gr