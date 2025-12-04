Δικαστήριο στη Γαλλία καταδίκασε σε κάθειρξη 30 ετών την Μεϊλίς Ντομπόν, μια μητέρα από τη νοτιοδυτική Γαλλία, που κατηγορήθηκε για τη δηλητηρίαση, με μεγάλες δόσεις φαρμάκων, των δύο κοριτσιών της και την απόπειρα δολοφονίας του πρώην συζύγου της.

Η πρόεδρος του δικαστηρίου του Μον-ντε-Μαρσάν ανακοίνωσε ότι η Ντομπόν θα έχει το δικαίωμα να αιτηθεί την αποφυλάκισή της αφού εκτίσει 20 χρόνια, πολύ περισσότερα από τα πέντε που ζητούσε η εισαγγελία, δικαιολογώντας την απόφαση αυτή λόγω «της σοβαρότητας των αδικημάτων».

Η 53χρονη γυναίκα κρίθηκε ένοχη για τον θάνατο της κόρης της, Ενεά, 18 ετών, η οποία πέθανε έπειτα από λήψη μεγάλης ποσότητας φαρμάκων. Οι εξετάσεις έδειξαν ότι και η μικρότερη κόρη της, η Λουάν, είχε λάβει μεγάλη δόση υπνωτικού που προορίζεται για ενήλικες, όμως η έφηβη υπερασπίστηκε τη μητέρα της στο δικαστήριο.

Η Ντομπόν άκουσε την καταδικαστική απόφαση με σκυμμένο το κεφάλι, χωρίς να ρίξει ούτε μια ματιά στους δικαστές. Έχει στη διάθεσή της δέκα ημέρες για να ασκήσει έφεση.

Η Ενεά, που είχε διακόψει το σχολείο έναν χρόνο πριν από τον θάνατό και αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα, υπέστη σπασμούς στις 13 Νοεμβρίου 2019, στο σπίτι της οικογένειας. Η έρευνα έδειξε ότι ο θάνατός της οφειλόταν στη λήψη Propranolol, ενός βήτα-αναστολέα που βοηθά την καρδιά να χτυπά πιο αργά, σε ποσότητα «δεκαπλάσια της θεραπευτικής δόσης».

Η εισαγγελία επέμενε ότι «τίποτα δεν αποδείκνυε ότι επρόκειτο για αυτοκτονία», όπως ισχυριζόταν η μητέρα. Σύμφωνα με τον γενικό εισαγγελέα, η Ντομπόν είχε δύο κίνητρα: «Έχω κάποιον υπό την εξουσία μου και αυτός θα ελευθερωθεί από εμένα, δεν μπορώ να το αντέξω και τον σκοτώνω. Αυτό είναι το σύνδρομο Μινχάουζεν δια αντιπροσώπου. Και το πολύ ισχυρό μίσος για τον πατέρα».

Ο Γιανίκ Ρεβερντί, πρώην διεθνής παίκτης του χάντμπολ, χώρισε το 2009 με την Ντομπόν, που τον κατηγορούσε για βιαιοπραγία, ενώ στη συνέχεια έχασε την επαφή με τις κόρες του. Άκουσε την ετυμηγορία του δικαστηρίου με δάκρυα στα μάτια, όπως και η σύντροφός του και οι γονείς του.

Ο γενικός εισαγγελέας παρουσίασε την Ενεά ως «ένα παιδί αποδυναμωμένο από την υπερφαρμακολογία, που είχε υποστεί χημική υποταγή και απώλεσε την ελεύθερη βούλησή του». Η λήψη του Propranolol έγινε το πρωί της ημέρας εκείνης. «Της το έδωσαν ή το πήρε, δεν μπορώ να το πω, όμως η λήψης έγινε υπό συνθήκες επιβολής», τόνισε ο Μαρκ Μπουραγκέ.

Η συνήγορος της μητέρας επισήμανε ότι οι Αρχές «δεν απέδειξαν την ενοχή» της 53χρονης, τονίζοντας ότι η κόρη της είχε «σοβαρά και χρόνια ψυχιατρικά προβλήματα» και ορισμένοι από τους συγγενείς γνώριζαν ότι είχε τάσεις αυτοκτονίας. Η μικρότερη κόρη, η Λουάν, υπερασπίστηκε επίσης τη μητέρα της, περιγράφοντας μια «ευτυχισμένη» παιδική ηλικία την οποία «περιέπλεξε» το διαζύγιο των γονιών της και οι βίαιες τάσεις του πατέρα.

Ο τελευταίος κατηγόρησε την πρώην σύζυγό του ότι χρησιμοποίησε τις κόρες τους σαν «εργαλείο εκδίκησης» εναντίον του.

Η Ντομπόν φέρεται ότι ήθελε να δολοφονήσει τον πρώην σύζυγό της και για τον σκοπό αυτόν προσπάθησε να δωροδοκήσει συγκρατούμενές της στη φυλακή του Πο. Η ίδια απέρριπτε την κατηγορία κάνοντας λόγο για «κουτσομπολιά της φυλακής», όμως το δικαστήριο την έκρινε ένοχη.

