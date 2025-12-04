Ουκρανός δημοσιογράφος, πέτυχε στο Παρίσι την 22χρονη Ελιζαβέτα Κριβονόγκι, η οποία πιστεύεται ότι είναι η κόρη του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν.

Αρχικά της είπε «πριν από τρεις εβδομάδες ο πατέρας σου σκότωσε τον αδερφό μου. Πώς ζεις στην Ευρώπη σε αυτή την καταραμένη ήπειρο, τη GayEurope όπως την λέτε εσείς» με την 22χρονη να αρκείται στο «δεν έχεις άδεια να με τραβάς».

Όταν στη συνέχεια ο δημοσιογράφος από την Ουκρανία συνέχισε να την πιέζει ρωτώντας την αν στηρίζει τον πατέρα της, η 22χρονη απάντησε «τι σχέση έχω εγώ;».

“Your father killed my brother.”



A Ukrainian journalist encountered Putin’s illegitimate daughter, Yelizaveta Krivonogikh, in Paris.



She declined to comment. pic.twitter.com/J9dqGifwrk — NEXTA (@nexta_tv) December 3, 2025

«Είναι ο πατέρας σου. Το λιγότερο που μπορείς να κάνεις είναι να τον πάρεις τηλέφωνο και να του πεις σταμάτα να βομβαρδίζεις το Κίεβο. Θα μπορούσες να έρθεις στο Κίεβο και να λειτουργήσεις σαν ανθρωπινή ασπίδα, καλύτερη από τους Patriot. Μπορεί να πας στο Ποκρόφσκ για παράδειγμα» επέμεινε ο δημοσιογράφος από την Ουκρανία.

«Πώς φαντάζεσαι ότι μπορώ να πάω τώρα;» ρώτησε η Ελιζαβέτα για να πάρει την απάντηση «βεβαίως το φαντάζομαι. Δεν βλέπω κάποιο εμπόδιο, θα σου αγοράσω εισιτήριο με δικά μου χρήματα».

«Δυστυχώς δεν μπορώ να βοηθήσω» απάντησε τελικά η νεαρή Ρωσίδα.

Putin’s daughter was asked if she’s ready to come to Kyiv “as air defense”



TSN journalists in Paris asked Liza Krivonogikh whether she would come to Kyiv “as air defense,” hinting at the hundreds of missiles Russia keeps firing at Ukraine.



Krivonogikh replied that she “can’t… https://t.co/I1NrkCEiL0 pic.twitter.com/IqW13MuM65 — NEXTA (@nexta_tv) December 4, 2025

Ποια είναι η Ελιζαβέτα Κριβονόγκι

Η 22χρονη που δραστηριοποιείται στον καλλιτεχνικό χώρο γεννήθηκε το 2003 μετά από σχέση που λέγεται ότι είχε ο Πούτιν και η μητέρα της, Σβετλάνα, η οποία τότε ήταν οικονόμος του Ρώσου προέδρου.

Η αποκάλυψη έγινε για πρώτη φορά μετά από έρευνα του ρωσικού μέσου ενημέρωσης Proekt το 2020, το οποίο επισήμανε την «φαινομενική ομοιότητά» της με τον Πούτιν. Ο Ρώσος πρόεδρος δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό γέννησής της Εκατρίνα, η οποία φέρει το «Βλαντιμίροβα» που μεταφράζεται ως «κόρη του Βλαντιμίρ».

Το 2021, δε, ο δολοφονημένος ηγέτης της ρωσικής αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι αποκάλυψε το Instagram της 22χρονης στο οποίο, όπως υποστήριζε, αποτυπωνόταν η πολυτελής ζωή της και ο πλούτος της οικογένειάς της, που πολλοί αποδίδουν στη σχέση με τον Ρώσο πρόεδρο.

