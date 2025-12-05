Η Aμερικανίδα Υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας, Κρίστι Νόεμ, δήλωσε την Πέμπτη ότι η κυβέρνηση του ρεπουμπλικάνου Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να επεκτείνει τον κατάλογο χωρών στις οποίες επιβάλλεται ταξιδιωτική απαγόρευση. Ο αριθμός των χωρών αναμένεται να αυξηθεί από τις 19 σήμερα σε περισσότερες από 30, στο πλαίσιο ενισχυμένων πολιτικών ασφάλειας.

«Δεν θα γίνω συγκεκριμένη όσον αφορά τον αριθμό, όμως είναι πάνω από τριάντα κι ο πρόεδρος συνεχίζει να αξιολογεί χώρες», είπε η υπουργός Νόεμ σε συνέντευξή της στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News.

Ο Τραμπ υπέγραψε τον Ιούνιο διακήρυξη που απαγορεύει την είσοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες σε πολίτες 12 χωρών και περιορίζει την είσοδο σε πολίτες επτά άλλων, λέγοντας ότι αυτό ήταν απαραίτητο για την προστασία από «ξένους τρομοκράτες» και άλλες απειλές για την ασφάλεια. Οι απαγορεύσεις ισχύουν τόσο για μετανάστες όσο και για μη μετανάστες, όπως τουρίστες, φοιτητές και επαγγελματίες ταξιδιώτες.

Η Νόεμ δεν διευκρίνισε ποιες χώρες θα προστεθούν στη λίστα.

Το Reuters είχε αναφέρει προηγουμένως ότι η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο απαγόρευσης εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες σε πολίτες 36 επιπλέον χωρών, σύμφωνα με εσωτερικό τηλεγράφημα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η επέκταση της λίστας θα σηματοδοτούσε μια περαιτέρω κλιμάκωση των μέτρων για τη μετανάστευση που έχει λάβει η κυβέρνηση μετά τον πυροβολισμό δύο μελών της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον, την περασμένη εβδομάδα.

Οι ερευνητές λένε ότι η ένοπλη επίθεση διαπράχθηκε από έναν Αφγανό υπήκοο που εισήλθε στις ΗΠΑ το 2021 μέσω ενός προγράμματος επανεγκατάστασης, στο πλαίσιο του οποίου αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ έχουν υποστηρίξει ότι δεν υπήρξε επαρκής έλεγχος.

Μέρες μετά τους πυροβολισμούς, ο Τραμπ δεσμεύτηκε να «παύσει οριστικά» τη μετανάστευση από όλες τις «χώρες του Τρίτου Κόσμου», αν και δεν κατονόμασε καμία ούτε όρισε τις «χώρες του τρίτου κόσμου».

Πριν από αυτό, αξιωματούχοι του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας δήλωσαν ότι ο Τραμπ είχε διατάξει μια εκτεταμένη αναθεώρηση των υποθέσεων ασύλου που εγκρίθηκαν υπό την κυβέρνηση του προκατόχου του, του Δημοκρατικού προέδρου Τζο Μπάιντεν, και των Πράσινων Καρτών που εκδόθηκαν σε πολίτες 19 χωρών.

