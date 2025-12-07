Απόπειρα στρατιωτικού πραξικοπήματος χωρίς μέχρι στιγμής να έχει η γίνει γνωστή η κατάληξή του σημειώθηκε στο Μπενίν, χώρα της Δυτικής Αφρικής.

Στρατιώτες κατέλαβαν το εθνικό δίκτυο δηλώνοντας ότι εξεκδίωξαν τον πρόεδρο Πατρίς Ταλόν και κατέλαβαν την εξουσία.

Υπάρχουν πληροφορίες ότι αναφέρθηκαν πυροβολισμοί κοντά στην κατοικία του προέδρου στην πρωτεύουσα Κοτονού.

Οι στρατιώτες ανακοίνωσαν επίσης την αναστολή του συντάγματος, το κλείσιμο όλων των χερσαίων συνόρων καθώς και του εναέριου χώρου της χώρας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή τους, ο Αντισυνταγματάρχης Τίγρι Πασκάλ θα ηγηθεί ενός στρατιωτικού συμβουλίου μετάβασης της εξουσίας σε στρατιββτικά χέρια.

Ως αιτία της κίνησής τους ανέφεραν τη διαχείριση της χώρας από τον Πρόεδρο Ταλόν.

Ο Ταλόν, 67 ετών, πρόκειται να παραιτηθεί τον επόμενο χρόνο, μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης θητείας του και οι εκλογές είχαν προγραμματιστεί για τον Απρίλιο.

O Ταλόν, ένας επιχειρηματίας γνωστός και ως ο «βασιλιάς του βαμβακιού», ανέλαβε για πρώτη φορά την εξουσία της χωρας σε εκλογές το 2016. Είχε υποσχεθεί να μην επιδιώξει τρίτη θητεία και είχε ήδη ορίσει τον διάδοχό του.

Η γαλλική πρεσβεία κάλεσε τους πολίτες της να παραμείνουν στα σπίτια τους για την ασφάλειά τους.

Το πραξικόπημα στο Μπενίν επισυμβαίνει μια εβδομάδα μετά την ανατροπή του Ουμάρο Σισόκο Εμμπαλό από την προεδρία στη γειτονική Γουινέα-Μπισάου.

Τα τελευταία χρόνια, έχουν σημειωθεί αρκετά πραξικοπήματα στη Δυτική Αφρική, (όπως στη Μπουρκίνα Φάσο, τη Γουινέα, το Μάλι και τη Δημοκρατία του Νίγηρα), εντείνοντας τους φόβους ότι η ασφάλεια στην περιοχή ενδέχεται να επιδεινωθεί.

