Αεροπορικές επιδρομές εξαπέλυσε το Ισραήλ σε θέσεις της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, όπως ανακοίνωσαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, στοχεύοντας υποδομές της οργάνωσης παρά την ισχύουσα εκεχειρία.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

Παρά την εκεχειρία που συμφωνήθηκε τον Νοέμβριο του 2024 ύστερα από έναν χρόνο εχθροπραξιών με τη Χεζμπολάχ, το Ισραήλ συνεχίζει να εξαπολύει τακτικά επιθέσεις κατά προπυργίων του κινήματος, το οποίο πρόσκειται στο Ιράν, κατηγορώντας το ότι επιδιώκει την ανασυγκρότηση των στρατιωτικών του δυνατοτήτων.

protothema.gr