Η New York Post δημοσίευσε νέες φωτογραφίες που, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της, παρουσιάζουν στιγμές από τη ζωή των δύο αγοριών τα οποία φέρεται να έχει αποκτήσει ο Βλαντιμίρ Πούτιν με την πρώην Ολυμπιονίκη στη ρυθμική γυμναστική, Αλίνα Καμπάεβα.

Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα στις φωτογραφίες φαίνονται ο 10χρονος Ιβάν και ο 6χρονος Βλαντιμίρ Τζούνιορ να προπονούνται για να γίνουν γυμναστές όπως η μητέρα τους.

Leaked pics Vladimir Putin doesn’t want you to see of his sons: ‘Loneliest boy in Russia’ https://t.co/aLk21l4ynl pic.twitter.com/O740ykfgGW December 9, 2025

Ο Ιβάν έδωσε, μάλιστα, και συνέντευξη στην οποία μίλησε για τις «κουλ» κινήσεις γυμναστικής που έμαθε από τους Ολυμπιονίκες Αλεξέι Νέμοφ, Ευγενία Καναέβα και Ταγκίρ Χαϊμπουλάεφ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα πλάνα προέρχονται από εκδήλωση που οργάνωσε η Καμπάεβα τον Ιανουάριο στην ακαδημία που φέρει το όνομά της.

Όπως αναφέρει η New York Post ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει απλώσει ασπίδα προστασίας για τα δύο αγόρια από φόβο μήπως δολοφονηθούν. Για τον λόγο αυτό τα δύο παιδιά και η μητέρα τους φέρεται να ζουν σε ένα οχυρωμένο δασικό συγκρότημα στο Βαλντάι, βορειοδυτικά της Μόσχας.

Τα αγόρια χρησιμοποιούν επίσης το ψευδώνυμο Σπιριντόνοφ ως επώνυμό τους. «Οι πληροφορίες για την [Καμπάεβα] και τα παιδιά της έχουν διαγραφεί από τις κρατικές βάσεις δεδομένων, στα αγόρια δόθηκε ένα ψευδώνυμο — Σπιριντόνοφ, και όλη η περιοχή γύρω από την κατοικία της οικογένειας του τσάρου στο Βαλντάι φυλάσσεται αυστηρά», σύμφωνα με τους δημοσιογράφους Ρόμαν Μπανανίν και Μιχαήλ Ρούμπιν.

🥷🏻 Spy games: Putin’s children got “cover names”



Putin and Kabaeva’s sons were given fake surnames and are officially registered as Ivan and Vladimir Spiridonov, according to the authors of the book “The Tsar Himself.”

Putin’s daughters from his first marriage also live under… pic.twitter.com/bHfmbRAsr2 — NEXTA (@nexta_tv) October 7, 2025

Σημειώνεται ότι Σπιριντόνοφ είναι το όνομα του παππού του Πούτιν από την πλευρά του πατέρα του, ο οποίος έζησε από το 1879 έως το 1965.

Ο Πούτιν και η 41χρονη Καμπάεβα φέρονται να έχουν σχέση τουλάχιστον από το 2008, ωστόσο, αυτό ποτέ δεν έχει επιβεβαιωθεί δημοσίως.

