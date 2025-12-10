Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επιβεβαίωσε ότι σήμερα θα πραγματοποιηθούν συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και Ηνωμένων Πολιτειών για το προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας που στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι ολοκληρώνεται η επεξεργασία των 20 σημείων του «θεμελιώδους εγγράφου», το οποίο θεωρείται ότι μπορεί να καθορίσει το πλαίσιο για την επίλυση της σύγκρουσης. Σύμφωνα με τον ίδιο, το έγγραφο αναμένεται να παραδοθεί σύντομα στις ΗΠΑ, μετά τις διαβουλεύσεις με την ομάδα του προέδρου Τραμπ και τους Ευρωπαίους εταίρους.

Πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια των συνομιλιών θα συζητηθούν η μεταπολεμική ανασυγκρότηση της Ουκρανίας και τα σχέδια για την οικονομική της ανάπτυξη.

«Δουλεύουμε πολύ παραγωγικά για να εξασφαλίσουμε τη μελλοντική ασφάλεια και να αποτρέψουμε την επανάληψη της ρωσικής επιθετικότητας», τόνισε.

Ο Λευκός Οίκος ασκεί σημαντική πίεση στο Κίεβο να αποδεχτεί οδυνηρές παραχωρήσεις στο Κρεμλίνο, συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης εδαφών σε αντάλλαγμα για αόριστες εγγυήσεις ασφάλειας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε τον Ζελένσκι ότι έχει διορία μέχρι τα Χριστούγεννα για να αποδεχτεί την ειρηνευτική συμφωνία. Το τελεσίγραφο δόθηκε από τους απεσταλμένους της Ουάσιγκτον για την ειρήνη, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, κατά τη διάρκεια μιας δίωρης τηλεφωνικής συνομιλίας με τον Ζελένσκι μετά τη συνάντησή τους με τον Πούτιν στη Μόσχα την περασμένη εβδομάδα.



Αύριο η συνάντηση του «συνασπισμού των προθύμων»



Μια νέα συνάντηση του λεγόμενου «συνασπισμού των προθύμων», που συγκεντρώνει τους υποστηρικτές του Κιέβου, θα πραγματοποιηθεί αύριο, Πέμπτη, για να σημειωθεί πρόοδος σχετικά με τις «εγγυήσεις ασφαλείας» για την Ουκρανία, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος της γαλλικής κυβέρνησης.

«Η συνάντηση του συνασπισμού των προθύμων αύριο, υπό τη συμπροεδρία της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, θα επιτρέψει να προχωρήσουμε σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας που θα προσφερθούν στην Ουκρανία και τη σημαντική συμβολή των Αμερικανών», δήλωσε η εκπρόσωπος Μοντ Μπρεζέν.

Το Ελιζέ διευκρίνισε στη συνέχεια πως η συνάντηση θα λάβει χώρα αύριο το απόγευμα με βιντεοδιάσκεψη.

Οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας διατράνωσαν τη Δευτέρα στο Λονδίνο την αλληλεγγύη τους με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Αυτοί εργάστηκαν επίσης σε μία αντιπρόταση σε αμερικανικό σχέδιο για την Ουκρανία που παρουσιάστηκε τον Νοέμβριο, θεωρήθηκε πολύ ευνοϊκό προς τη Ρωσία και το Κίεβο και οι σύμμαχοί του προσπαθούν να μετριάσουν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, που θέλει να εξασφαλίσει την ειρήνη με κάθε κόστος, δήλωσε την Κυριακή ότι είναι «απογοητευμένος» από τον Ουκρανό ομόλογό του, που «δεν έχει ακόμη διαβάσει» το αμερικανικό σχέδιο, όπως υποστήριξε.

