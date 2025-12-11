Η Disney προχώρησε σε επένδυση στην OpenAI και υπέγραψε συμφωνία που θα επιτρέπει τη χρήση των διάσημων χαρακτήρων της στην πλατφόρμα Sora, δίνοντας στους χρήστες τη δυνατότητα να δημιουργούν βίντεο με τεχνητή νοημοσύνη αξιοποιώντας το πλούσιο σύμπαν της εταιρείας.

Οι χρήστες του Sora θα μπορούν να δημιουργούν σύντομα βίντεο τα οποία θα αντλούν από περισσότερους από 200 χαρακτήρες της Disney, της Marvel, της Pixar και του Star Wars, στο πλαίσιο της τριετούς συμφωνίας.

Επιλογή από τα βίντεο που δημιουργήθηκαν από τους χρήστες θα είναι επίσης διαθέσιμη για streaming στην πλατφόρμα Disney+.

Από την πλευρά της η Disney θα χρησιμοποιήσει τις εφαρμογές της OpenAI για να δημιουργήσει νέα προϊόντα και εργαλεία ενώ θα χρησιμοποιήσει το ChatGPT για τους υπαλλήλους της.

Στο πλαίσιο αυτής της σύμπραξης, η Disney θα πάρει ένα μερίδιο από το κεφάλαιο της OpenAI ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων και θα λάβει χρηματοπιστωτικά παράγωγα (warrants) που θα της επιτρέπουν να αποκτήσει σε μεταγενέστερο χρόνο μετοχές της δημιουργού του ChatGPT.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Disney, Μπομπ Άιγκερ, χαιρέτισε τη συμφωνία που συνδυάζει τις «εμβληματικές ιστορίες και χαρακτήρες» της εταιρείας του με την τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI. Αυτό θα δώσει «τη φαντασία και τη δημιουργικότητα απευθείας στα χέρια των οπαδών της Disney με τρόπους που δεν έχουμε ξαναδεί», ισχυρίστηκε.

Όπως σημειώνει ο Guardian, η συμφωνία έρχεται εν μέσω έντονου άγχους στο Χόλιγουντ για τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης στη βιομηχανία, αλλά και τα δικαιώματα των δημιουργών.

